羅斯福連任板斧：一頭蘇格蘭爹利

還有4天便是美國大選日，媒體不同角度的報道及評論文章很多，硬要說的話，我會有興趣知道支持總統寵物回歸白宮的選民多，抑或反對的多？喜歡總統養甚麼寵物？特朗普過去4年任期做了不少事，製造很多新聞，亦有大堆缺失，其中包括白宮缺少了寵物，是百多年來第一位沒有寵物的總統。未來4年，白宮會繼續沒有寵物，還是拜登的狗狗Major和Champ進駐呢？

眾多歷代總統寵物，相比第32任總統羅斯福的蘇格蘭爹利（Scottish Terrier）法拉（Fala），都只是「小狗」。昨天談到羅斯福從1933年到1945年間執政，是美國歷史上唯一連續四次當選總統的人，今天人們可能只聞羅斯福大名，而不知法拉。當年如果沒有法拉，羅斯福或許不能當4屆總統。

昨日我說到羅斯福連續12年做總統，大大影響健康，尤其血壓徘徊高位。1944年，他第4度競選尋求連任，醫生警告他有高血壓屬於高危族，但他照樣參選。換作其他人也會一樣吧，繼續當帶領打贏二次大戰的總統，同時確保自己正安排的戰後世界秩序得以落實，不會中途被共和黨人推倒扼殺。

羅斯福歷史上既受尊敬，也被憎恨。擁護者讚他是救星，帶領美國走過經濟大蕭條，在失業、破產、倒閉的絕望中拯救國人，二次大戰中他是世界安全的保衞者。不過，政敵則認為他推行「新政」（New Deal），拋棄傳統自由放任，加強政府對經濟領域的干預，大戰的非常狀態亦使人民賦予他巨大權力，他被指獨攬大權後對付政敵，愈來愈獨裁，而且他當了3屆總統，前無古人，是時候走人。由於羅斯福是戰時總統，一般都有優勢，人們多不主張打仗中途易人，正如他第3度參選時二戰在打，雖然美國未參戰，選民還是選擇了他。

不過，羅斯福的健康問題成為絆腳石。1944年競選時，沒人知道他血壓高等問題，因為他刻意隱瞞，但外表的老態依然令輿論質疑他是否適合再帶領國家。他的對手是做過檢察官的共和黨紐約州州長杜威，人氣很盛，一心想當戰時總統，歷史留名。共和黨將羅斯福描繪成「疲倦的老頭」，但他加大競選力度，證明自己依然精力充沛，試過大雨下在紐約拉票，證明自己身體沒問題。這一着都只能算是尋常招數，未必能將密密的雨點，化成張張選票。

共和黨散播 「軍艦接小狗」謠言

後來羅斯福祭出一招，幾乎立即改變選戰氣氛。他一次坐戰艦去阿拉斯加的阿留申群島視察，愛犬法拉也同行，後來有傳言指他不小心留下法拉，竟然動用軍艦把牠接回，後來知道是共和黨炮製散播的謠言。

如果大家有留意上世紀40年代荷里活電影，都聽過經典電影《大國民》（Citizen Kane），講述報業大王一生。這齣電影的導演是奧遜•威爾斯（Orson Wells），當年很有名氣，是羅斯福朋友兼支持者，經常為他助選出謀獻計。在他建議下，羅斯福進行了一次載入史冊的演說「法拉演講」（Fala Speech）。

離大選日不到兩個月，羅斯福在全國卡車司機工會競選餐會上，透過廣播向全國演說，主要內容為抨擊共和黨，最重要的部分，是臨尾大約1分半鐘，羅斯福反擊共和黨人炮製的所謂「軍艦接小狗」事件：「這些共和黨領袖不滿足於攻擊我，攻擊我的夫人，攻擊我幾個兒子。不，他們這樣還不滿意，現在連我的小狗法拉，他們也要攻擊了。好吧，我不仇恨這些攻擊，我的家人也不仇恨，但法拉會。你們知道，法拉是頭蘇格蘭犬，要是讓牠知道國會裏的那些共和黨科幻小說家們編造的故事--我把牠遺留在阿留申群島，然後派驅逐艦去接回，花了納稅人錢……有說花了800萬、2,000萬美元的--法拉的蘇格蘭心怒不可遏。我已習慣聽到關於我本人的惡毒謊言……但我想我有權去仇恨去反對，反對那些對我家小狗的誹謗！」

「法拉演講」反擊 扭轉輿論

羅斯福說完收穫笑聲和掌聲，輿論改變調子，形容他依舊是口才了得的那個羅斯福，精力充沛，領袖魅力絲毫未減。6星期後，他第4度當選。杜威就差一步當不了二戰總統，後世已逐步淡忘他，只怪輸了給「疲倦的老頭」羅斯福，和「盛怒」的法拉。

羅斯福竭力把自己從小兒麻痺坐的輪椅上舉起，把國民從經濟蕭條及戰爭中解放出來，為美國在國內外攀上高峰奠下基礎，自己的血壓卻飈至260/150。1945年4月，第4個任期只過了83天，羅斯福突發腦出血猝死，看不到數星期後德國投降，4個月後日本投降。

法拉出席了羅斯福葬禮，往後陪他夫人生活，夫人曾說丈夫死後法拉接受了她，但覺得對法拉而言，她只是在主人回來前將就陪牠一陣子的人。法拉在羅斯福逝世後7年，12歲生日前兩天去世，葬在羅斯福莊園，離羅斯福夫婦墓地不遠，繼續守候。在華盛頓，羅斯福紀念館豎立着羅斯福與法拉相伴的雕像，是總統寵物中獨一無二的殊榮。

或許，羅斯福在演講中說法拉對共和黨「老作」感到怒不可遏，同樣是「老作」，但這種開玩笑式大話卻被選民受落了。也許，法拉並不在乎羅斯福有否在全國演講提到牠，也不理共和黨如何「擺牠上枱」，也不知道自己成為羅斯福最著名競選活動的主角。對法拉來說，每天定時定候，羅斯福出現陪牠一起，就足夠受落了。