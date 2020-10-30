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fb美國員工 感恩節抖足1周

行政人員版 2020/10/30

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新冠肺炎疫情改變了不少企業打工仔的工作模式，科企如Facebook（fb）早前就宣布開放公司遙距工作職位，預計5至10年內一半員工將為遙距工作職位，大力推動在家工作政策。

雖然全球大部分的fb員工依然正

...

欄名 : Good Job Insight

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