fb美國員工 感恩節抖足1周 行政人員版 2020/10/30 分享： 新冠肺炎疫情改變了不少企業打工仔的工作模式，科企如Facebook（fb）早前就宣布開放公司遙距工作職位，預計5至10年內一半員工將為遙距工作職位，大力推動在家工作政策。 雖然全球大部分的fb員工依然正 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 2020/10/29 TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 2020/10/28 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 2020/10/27 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 亞馬遜允員工 在家工作至明年6月 2020/10/23 亞馬遜允員工 在家工作至明年6月 美企疫市新招吸客 郵輪擬變流動辦公室 2020/10/22 美企疫市新招吸客 郵輪擬變流動辦公室 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Facebook 在家工作 朱克伯格 有薪假 美國感恩節 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入