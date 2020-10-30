港應建立跨境金融基建 帶動債市發展

中資概念股回流香港二次上市熱度不減，隨着阿里巴巴旗下螞蟻集團宣布上市計劃，有望成為史上集資規模最大的新股，為港股再添新動力。反觀香港本地債市，規模有限，以發行量計，在亞洲區內排在日本、中國內地和韓國之後，即使近年政府重推通脹掛鈎債券（iBond）、鼓勵發展綠色債券、銀色債券和伊斯蘭債券等，香港的債市仍然有不少繼續發展的空間，尤其是金融基建方面。

在投資者每一筆交易背後，如何高效率地登記、交收以及管理資金和證券的所有權轉換，都需要一種交易後的金融基建，即中央證券託管機構（CSD），例如香港金管局的債務工具中央結算系統（CMU）是服務本港債市的CSD，而服務國際市場跨境證券交易的，叫國際中央證券託管機構（ICSD）。ICSD聯通不同地區的CSD，大大減少跨境交易與結算成本，吸引更多投資者，亦增加整體市場流動性。目前世界2大ICSD分別是位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear Bank）以及位於盧森堡的明訊銀行（Clearstream Banking），均規模龐大，各連接超過50個地區的CSD，為全球超過1,000個機構投資者提供服務。

跨境交易依賴歐洲ICSD 增風險

相較之下，亞洲的CSD主要服務本地市場，並沒有一個服務跨境市場的ICSD，未能充分利用跨境交易的機遇、形成規模效應，更難以在出現地區金融系統性風險時好好應對。一方面，區內跨境證券交易大多需要依賴在歐洲的兩間ICSD，無形增加了跨時區、跨境交易和結算所帶來的風險，也包括了地緣政治的風險；另一方面，在兩間ICSD的服務覆蓋範圍以外，亞洲區的跨境交易依靠各地區CSD間的聯網，需要更多金融中介機構參與其中，增加了相關成本。亞洲發展銀行的調查顯示，歐洲清算銀行內部結算費用在每筆0.33至1.50歐元之間，而東盟加三（ASEAN+3，東盟加中國、韓國、日本）區內每筆費用可高達20至80美元。

因此，面對目前亞洲區內融資需求不斷擴大對債市發展帶來的龐大機遇，建立一個亞洲區的跨境結算託管機構，例如亞洲的ICSD，似乎應該大有益處。一個亞洲ICSD不單能降低交易成本，促進該ICSD所在地的債市發展，並改善金融市場基礎設施，還能滿足亞洲區內持續增加的融資需求，從而增強區內金融穩定性。

港建亞洲ICSD 兩大優勢

相比日本、韓國和新加坡，香港在建立一個亞洲ICSD方面有獨特優勢和基本條件。一方面，CMU與2間歐洲的ICSD分別建立了直接的系統聯網；另一方面，透過債券通和基金互認安排，CMU亦與內地負責股票和債券的3個CSD直接聯網。這兩點都只有CMU能做到。特別是與內地CSD建立直接聯網，在內地和國際金融市場近年不斷促進相互連通的背景下，更為重要。

內地金融監管機構不斷放鬆對海外投資者的限制，推出債券通等更靈活的機制，去年和今年更分別授權標準普爾和惠譽2大國際評級機構進入內地市場。國際市場亦伸出橄欖枝，已經或計劃將內地債券納入彭博巴克萊全球綜合指數（Bloomberg Barclays Global Aggregate Index）、摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數（Government Bond Index-Emerging Markets）以及富時世界政府債券指數（FTSE World Government Bond Index）三大國際重量級指數。市場估計，基金主動或被動買入為內地債市帶來的「活水」，每年將高達數千億美元。

香港作為內地這個全球第三大債市的門戶，憑藉債券通創新的機制安排，將直接獲益於進入內地市場外資的持續增長，亦有望帶動本地債市發展。透過建立一個亞洲ICSD，可完善香港交易後金融基建，這不單能滿足人民幣國際化程度加深、內地金融市場加速開放的需要，更能豐富本地金融市場的產品和服務，增強對國際投資者的吸引力。

助人幣國際化 鞏固港金融中心地位

香港具備基本的條件和獨有優勢，應該積極研究和籌劃一個亞洲區的ICSD，增強金融基建，把握跨境證券交易及內地金融開放、人民幣國際化機遇，挖掘本地債市潛力，鞏固香港在國際上領先的金融中心地位，為香港金融業發展尋求新的可靠增長點。

▲ 透過建立一個亞洲ICSD，可完善香港交易後金融基建。（資料圖片）