中國邁科技強國 港金融專業服務助力

因應國際形勢巨變，中共十九屆五中全會制定新戰略，提出立足國內，以雙循環和科技自立自強作為戰略支撑點，應對百年未有之大變局。香港在這新形勢新格局下，要發揮既有金融和專業服務優勢，為國家打造科技經濟強國出力。

立足國內市場 應對美脫鈎威脅

五中全會昨閉幕，審議通過十四五規劃及2035年遠景目標建議。前者目標是要經濟產業鏈取得新成效，朝向高質量持續發展；後者是要在2035年實現社會主義現代化，經濟和科技實力進入創新型國家前列。

全會因應當前中美衝突升級、內部經濟又受外圍疫情衝擊的形勢，全面重新評估，指中國仍處於重要戰略機遇期，即仍以經濟發展為重點，但強調當今錯綜複雜的百年未有大變局，充滿無數不穩定的矛盾和新挑戰，須立足國情，保持定力，辦好自己的事。

全會訂出十四五規劃與2035年遠景目標兩大戰略，由於外部環境劇變，為了更好地應對與美國脫鈎的威脅，提出要立足國內市場，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。同時，更要建立強大國內市場，培育完整內需體系和供應鏈，以創新驅動高質量經濟發展，並加大開放力度，吸引更多外資來華投資合作，透過促進外循環來壯大內循環。

面對美國對華科技戰不斷升級，試圖透過斷供芯片來扼殺中國高科技產業發展，為免在關鍵核心技術上再被卡脖子，必須自力更生，將創新放在現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撑，加快建設科技強國，目的是將發展主導權掌控在手，擺脫過去40年倚賴外國技術發展的局面，從而突破美國圍堵。

中央制定好未來戰略，提升經濟和科技創新力，香港在這新形勢下可扮演甚麼角色？粵港澳大灣區是中央既定的國策，其中一個目標是將大灣區打造成國際科創中心，香港作為大灣區一員，在推進大灣區建設，提高經濟創新力和競爭力，加快形成雙循環新發展格局提供支撑作用。

為創科企融資 助灣區科創發展

香港有健全法制、知識產權及世界級大學，科研水平高，只因缺地而無法將科研成果產業化，港府可主動跟深圳和東莞商討分工合作，將本港科研成果交由深圳測試，若證實安全可行，便交給東莞製造，透過優勢互補，既可推動創科發展，又可利用大灣區龐大市場規模、完備的產業鏈和供應鏈，打通研發、生產、分配、流通、消費各環節，為構建雙循環出力。

在中國改革開放進程，香港一直扮演為內地引入資金和技術，以及協助內地企業走出去的橋樑。香港應繼續發揮其國際金融中心既有優勢，幫助內地企業融資，今年便協助了至少9家沒有盈利的生物科技公司上市，籌集資金發展科創業務，當前亦為螞蟻集團 （06688） 進行史上最大規模上市融資活動，凸顯香港在國家打造科技強國上扮演一定角色。

責任編輯：黃鑠安