維記推波子汽水雪糕杯 清新口味勾起童年回憶 行政人員版 04:00 2020/10/30 分享： 黛安細個時最鍾意飲波子汽水，原來維記牛奶為慶祝80周年，推出期間限定波子汽水雪糕杯，真係好有回憶味道！雪糕以冰藍色襯托出波子汽水嘅標誌顏色，香滑雪糕配青檸同檸檬嘅酸甜滋味，食落透心涼。 維記波子汽水雪糕杯單杯裝喺下個星期四（5日）起，喺Circle K便利店獨家發售，大家記得買番幾杯同好友分享。 本文轉載自《晴報》 ▲ 維記波子汽水雪糕食落透心涼，仲勾起大家唔少童年回憶。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 珍珠奶茶多「親戚」 麥當勞奶茶新地口感豐富 今日 珍珠奶茶多「親戚」 麥當勞奶茶新地口感豐富 八卦名利場 - 香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛 今日 香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛 八卦名利場 - 日本配方豆腐貓砂 3款味道啱晒毛孩 今日 日本配方豆腐貓砂 3款味道啱晒毛孩 八卦名利場 - 新鴻基8商場PIXAR聖誕派對 派對車明起游走全港鬧市 今日 新鴻基8商場PIXAR聖誕派對 派對車明起游走全港鬧市 八卦名利場 - 惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠 2020/10/29 惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠