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維記推波子汽水雪糕杯 清新口味勾起童年回憶

行政人員版 04:00 2020/10/30

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黛安細個時最鍾意飲波子汽水，原來維記牛奶為慶祝80周年，推出期間限定波子汽水雪糕杯，真係好有回憶味道！雪糕以冰藍色襯托出波子汽水嘅標誌顏色，香滑雪糕配青檸同檸檬嘅酸甜滋味，食落透心涼。

維記波子汽水雪糕杯單杯裝喺下個星期四（5日）起，喺Circle K便利店獨家發售，大家記得買番幾杯同好友分享。

本文轉載自《晴報

維記波子汽水雪糕食落透心涼，仲勾起大家唔少童年回憶。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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