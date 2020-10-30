日本配方豆腐貓砂 3款味道啱晒毛孩 行政人員版 04:00 2020/10/30 分享： 黛安係貼心貓奴，平時會為主子打點日常用品。聽公關姊妹講，全新品牌「貓の日常」日本配方豆腐貓砂已登陸Wats Petmacy寵物藥粧門市同屈臣氏電子商店，仲有3款唔同味道豆腐貓砂，包括原味、咖啡味及綠茶味。由即日至11月15日每買1包「貓の日常」豆腐貓砂，加1元仲會送多1包，想知多啲產品詳情可參考【按此】瀏覽。 本文轉載自《晴報》 ▲ 「貓の日常」的3款豆腐貓砂以真空包裝設計，慳地方又能減少受潮影響效能。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 珍珠奶茶多「親戚」 麥當勞奶茶新地口感豐富 今日 珍珠奶茶多「親戚」 麥當勞奶茶新地口感豐富 八卦名利場 - 香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛 今日 香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛 八卦名利場 - 維記推波子汽水雪糕杯 清新口味勾起童年回憶 今日 維記推波子汽水雪糕杯 清新口味勾起童年回憶 八卦名利場 - 新鴻基8商場PIXAR聖誕派對 派對車明起游走全港鬧市 今日 新鴻基8商場PIXAR聖誕派對 派對車明起游走全港鬧市 八卦名利場 - 惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠 2020/10/29 惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠