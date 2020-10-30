日本配方豆腐貓砂 3款味道啱晒毛孩

黛安係貼心貓奴，平時會為主子打點日常用品。聽公關姊妹講，全新品牌「貓の日常」日本配方豆腐貓砂已登陸Wats Petmacy寵物藥粧門市同屈臣氏電子商店，仲有3款唔同味道豆腐貓砂，包括原味、咖啡味及綠茶味。由即日至11月15日每買1包「貓の日常」豆腐貓砂，加1元仲會送多1包，想知多啲產品詳情可參考【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ 「貓の日常」的3款豆腐貓砂以真空包裝設計，慳地方又能減少受潮影響效能。