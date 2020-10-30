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香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛

行政人員版 04:00 2020/10/30

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香港迪士尼一向係大人細路嘅夢幻樂園，唔經唔覺已經15周年喇！黛安知道，為咗慶祝呢個大日子，以及年底即將開幕嘅「奇妙夢想城堡」，樂園特別準備咗多款主題創新菜式，好似用咗13位迪士尼公主，包括白雪公主、睡公主、愛莎女王等做主題製成甜品，蛋糕上仲有齊皇冠、蘋果等標誌，用嚟打卡一流！

今次公主系列蛋糕夠晒吸睛，口味亦好獨特。好似用白雪公主為主題嘅就用咗焦糖蘋果，加埋香草慕斯製成蛋糕，食落甜而不膩；茉莉公主就用咗印度拉茶，整成芒果奶茶慕斯蛋糕。迪士尼仲話，今次出嘅4款甜品只係打響頭炮，其他甜品之後就會分7個階段喺戶外小食亭登場。

此外，香港迪士尼樂園酒店「華特餐廳」亦會推出15周年下午茶，包括龍蝦沙律蟹子軟包、魚子配黑松露野菌撻，亦有各款果撻和蛋糕；仲有用城堡造型整嘅15周年主題脆脆朱古力柑橘慕絲蛋糕等。為咗配合近來大熱嘅Staycation，迪士尼旗下酒店除咗有房間折扣推廣，亦會推出「迪士尼朋友星級點心班連午餐」，及酒店餐飲購物禮券，經官網以優惠價$1,000購買總值$1,200禮券，好抵啊！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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