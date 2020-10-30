珍珠奶茶多「親戚」 麥當勞奶茶新地口感豐富 行政人員版 04:00 2020/10/30 分享： 近排珍珠奶茶多咗好多「親戚」，連雪糕都要嚟湊熱鬧。黛安收到風，麥當勞甜品站由即日起推出全新期間限定「奶茶新地系列」，包括有醇厚台式奶茶味嘅「奶茶新地筒」，有黑糖糖漿兼煙韌珍珠點綴嘅「黑糖珍珠奶茶新地」，同埋雜錦版嘅「黑糖珍珠奶茶麥旋風」，撈埋奶茶新地、黑糖珍珠同Oreo曲奇一齊，口感豐富。優惠期內，只需$6.5就可歎到黑糖珍珠奶茶新地喇。黛安收工都要去試下！ 本文轉載自《晴報》 ▲ 黑糖珍珠奶茶麥旋風，有奶茶新地、黑糖珍珠同Oreo曲奇碎，口感相當豐富。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛 今日 香港迪士尼15周年推多款美食 公主甜品超吸睛 八卦名利場 - 日本配方豆腐貓砂 3款味道啱晒毛孩 今日 日本配方豆腐貓砂 3款味道啱晒毛孩 八卦名利場 - 維記推波子汽水雪糕杯 清新口味勾起童年回憶 今日 維記推波子汽水雪糕杯 清新口味勾起童年回憶 八卦名利場 - 新鴻基8商場PIXAR聖誕派對 派對車明起游走全港鬧市 今日 新鴻基8商場PIXAR聖誕派對 派對車明起游走全港鬧市 八卦名利場 - 惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠 2020/10/29 惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠