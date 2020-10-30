珍珠奶茶多「親戚」 麥當勞奶茶新地口感豐富

近排珍珠奶茶多咗好多「親戚」，連雪糕都要嚟湊熱鬧。黛安收到風，麥當勞甜品站由即日起推出全新期間限定「奶茶新地系列」，包括有醇厚台式奶茶味嘅「奶茶新地筒」，有黑糖糖漿兼煙韌珍珠點綴嘅「黑糖珍珠奶茶新地」，同埋雜錦版嘅「黑糖珍珠奶茶麥旋風」，撈埋奶茶新地、黑糖珍珠同Oreo曲奇一齊，口感豐富。優惠期內，只需$6.5就可歎到黑糖珍珠奶茶新地喇。黛安收工都要去試下！

本文轉載自《晴報》

▲ 黑糖珍珠奶茶麥旋風，有奶茶新地、黑糖珍珠同Oreo曲奇碎，口感相當豐富。