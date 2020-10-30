和我同期畢業的大學同學，不少已經退休，有部分是因為賺夠，沒有孩子或孩子已經出身，家庭負擔不重所以選擇退休；但他們更多是因為公司倒閉或退出香港，又或被公司裁員，無法再找到合適的工作，無奈地過着退休或半退休的生活。

在我的朋輩之中，最有條件做到退休年齡的，應該是政府工、在公營機構、教育機構工作，或專業人士例如醫生、律師等等。除此之外，就是一些做生意的朋友，他們甚至不用考慮退休。

隨着科技發展，我相信未來即使老師、醫生或律師，也未必有很好的職業保障，他們的工作隨時被科技顛覆或淘汰。

醫生或律師的腦袋，一定不夠電腦的容量大。學生在互聯網上學到的比老師教的還要多。說到技術，外科醫生落刀也一定不夠機械人精準。人工智能令專業人士沒有明顯的優勢。未來最有職業保障的，可能只剩下企業家。

企業家講求執生，要有創意，這是人工智能不能取代的。上班族可能視科技為敵人，怕職位被取代，但企業家和科技卻是朋友，會利用科技為企業帶來優勢。

專業人士只能利用自己的專業技能賺錢，這等於將所有雞蛋放在同一個籃內；企業家可以在建立一個成功企業後複製更多公司，也可以通過投資不同行業來分散風險。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》