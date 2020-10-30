【取Fund攻略】一文睇晒企業知識產權須知　醒你中小企保障知識產權4式

不少中小企或設計師辛辛苦苦設計及生產自家產品，希望在市場闖出一片天地，但最怕推出市場一段時間後，「山寨」貨充斥影響生意。所以原創產品要取得成功，不可忽視對知識產權（Intellectual Property，IP）的保護，尤其中小企資源有限，處理知識產權要「一矢中的」，少走冤枉路。以下分享保障知識產權4式，中小企一定要識！

第一式：基礎知識準備好

保護知識產權的第一步，是先打好扎實基本功，中小企要對保護自家的創作、發明及產品設計有基本的「防守」意識，當中較重要的知識產權包括商標、專利、外觀設計，以及版權。企業可就其商標、專利及外觀設計向知識產權署申請註冊。知識產權署協助制定香港保護知識產權的政策及法例，並負責管理商標註冊處、專利註冊處、外觀設計註冊處及版權特許機構註冊處。

第二式：成功註冊無煩惱

商標

商標是一個標誌，用以識別不同商戶的貨品或服務。企業如欲註冊商標，須向知識產權署轄下商標註冊處提出申請，並應確保為支持其商標註冊申請而提供的資料均符合《商標條例》的法定要求，以避免一些常見問題，如商標圖示不夠清晰、申請的貨品或服務說明分類錯誤、填寫表格時中英並用等。

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專利

在香港，個人或公司可為其發明選擇標準專利或短期專利保護。

標準專利有效期最長20年，申請方式有兩種，(i)「原授標準專利」- 申請人直接向知識產權署提出專利申請，由知識產權署進行形式和實質審查，程序一般至少需時2至3年；及(ii)「轉錄標準專利」- 申請人就同一發明在香港以外的三個指定專利當局（中華人民共和國國家知識產權局、英國知識產權局及歐洲專利局（就指定英國的專利申請而言））的其中一個專利局提出標準專利申請後，可向知識產權署提出「轉錄標準專利」申請，由知識產權署進行形式審查。

短期專利保護有效期最長8年，申請由知識產權署進行審批，程序一般需時約3至5個月。

選擇申請標準專利抑或短期專利的最主要考慮因素，是該項專利產品、方法或創新發明的性質及其預計在香港市場上的使用/商業化周期。



外觀設計

每一件產品的個別外觀設計，均可向外觀設計註冊處註冊在香港獲得保護。註冊外觀設計的擁有人有權阻止其他人製造、輸入、出售或出租其註冊外觀設計產品。每項註冊外觀設計保護的有效期最長為25年，每5年續期一次。

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版權

版權是賦予原創作品擁有人的權利，可存在於不同形式的作品中。作品一旦以實質形式展現，版權即自動存在，毋須申請亦不必繳付任何費用。版權期限視乎版權作品的類別而定，一般為作者過世後或作品發表後50年。

第三式：培訓課程幫得到

成功申請相關知識產權保護，只是一個起點，之後的知識產權新申請及續期事項，均需要有專人跟進，例如每當產品有新的設計版本，便要重新註冊外觀設計。因此企業宜委任一名管理階層的員工擔任內部「知識產權管理人員」。

為協助企業加強相關人員的培訓及支援，知識產權署旗下的「知識產權管理人員計劃（升級版）」及「知識產權培訓課程」，提供多個知識產權培訓課程及工作坊，讓企業的知識產權管理人員更有系統地增加專業知識和技能。所有在香港註冊的企業均可參加計劃，費用全免。直至2020年9月底，已有超過1,060間企業參加該計劃，超過2,400名人士參加培訓課程和工作坊。

第四式：請教專家有門路

一般來說，註冊商標、專利、外觀設計的擁有人或專用特許持有人，可就侵權行為提出民事訴訟。產權擁有人或特許持有人若發現有人或公司未經許可使用其商標、專利、產品外觀設計，或侵犯其作品版權，應諮詢專門處理知識產權事務的代理人或律師事務所的專業意見，以保障權益。

若中小企對知識產權有任何查詢，可尋求免費法律諮詢。知識產權署在香港律師會的支援下，為香港中小型企業提供一對一的30分鐘免費知識產權諮詢服務。直至2020年9月底，已有超過460間企業獲取免費諮詢服務。申請表格按此

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