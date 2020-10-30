建構健康社創生態圈　共推永續發展

▲ 一眾社創及永續發展的星級嘉賓出席「滙建社創生態圈」焦點活動，透過共同探討多項熱門議題，集思廣益。

很多人對永續發展的印象，仍停留在環保層面，而未有深入了解推動社創是促成永續發展的關鍵元素。以建構永續社會為使命的香港大學公民社會與治理研究中心（下稱研究中心），特別聯同全球規模最大、擁有近 3,000 位出色社會企業家的跨國社企聯繫支援組織Ashoka，於上周六（24日）舉辦「滙建社創生態圈」焦點活動，邀得多位熟悉永續發展及社創範疇的業界先驅出席，為推動社創及實現永續發展出謀獻策。



「滙建社創生態圈」屬研究中心滙創坊「滙創永續」計劃的焦點活動，為讓更多人可提升對社創及永續發展的興趣和了解，當日活動除了在現場預留有限座位外，亦於網上同步直播，供關注有關議題的人士預先報名參與，反應踴躍。

▲ 因應疫情關係，活動現場提供有限座位，並在網上直播。

永續發展繫於生活方式



當日列席的星級講者包括Ashoka東亞地區董事總經理鄭豪、夢創成真共同創辦人林之鴻、雲耕一族共同創辦人徐伽、南豐作坊聯席總監陳浩揚、執嘢共同創辦人尹寶燕、香港大學創新及創業中心高級經理鄧日朗、樂區踩創辦人程俊豪、研究中心的滙豐永續鄉郊計劃高級項目經理戚曉麗，以及Two Moons Distillery共同創辦人張曉明等，就多項熱門議題互相討論及交流心得，為應對永續社創生態圈的挑戰及探討箇中機遇各抒己見，共同建構更寬廣的發展空間。



提到焦點活動的由來，香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯教授指出，永續發展是該中心一直重視的議題，並期望通過研究及推動社區活動，讓更多人加深對永續發展的了解，從而成功實踐，加上留意到不少人將永續發展與環保劃上等號，故決定推出是次活動，使他們明白到永續發展，並不僅止於環保，某程度上更屬於一種生活方式，而這個生活方式會對未來的發展基礎帶來影響。

▲ 林維峯教授與鄭豪在活動上進行互動交流。

創建健康社創生態系統



「環境保護固然很重要，但社會方面的因素亦不可或缺，如社會的共融不足，或是很不公平，以至欠缺創意，社會的永續能力便會受限制，故我們希望藉推動社會共同提升社創力量，達致永續發展。」林維峯教授直言，推動社創，務必通過改善及完善整個生態系統，這個生態系統如同一個魚缸，要令魚缸變美，不能只有大魚，而是既有大魚、小魚，也有不同的沙、水草及養料，整個魚缸才會多姿多彩，社創生態圈的意義亦一樣，必須投放不同元素鼓勵社創，如做好資源調配、與持份者在不同範疇合作、釐清政府角色等，才可全面推展。

林維峯教授補充，正正因為永續發展其實是一種生活方式，促使他們構思有沒有更好的方法實現永續，故推出這次活動，找來一批熟悉並關心社創發展的朋友，冀可通過經驗分享，形成一個討論氛圍，提供更多實用建議，共同為建構健康的社創生態圈，以至推動社會的永續發展奠下穩固根基。



全方位推動社創發展

▲ 活動特設「和您Talk」環節，由星級講者分組討論多項與社創相關的焦點議題。



「滙建社創生態圈」除請來Ashoka東亞地區董事總經理鄭豪，以「我們都是『創變者』為主題，暢談健康社創生態圈的必備特質，以及培育永續發展「創變者」的經驗外，更透過「和您Talk：凝建永續社創生態圈」這個環節，由一眾星級講者互相討論，帶出社創家與創業培育者的角色、現有資源分配、申請啟動基金或種子資金的技巧、「低碳出行」及「步行體驗」等社會創新項目、 共享經濟發展、永續糧食等備受關注的社創議題，全面剖析如何從衣（ 從『衣』說起）、 食（『食』物密語）、住（宜『居』城市）、行（寫意出『行』）這四大範疇著手，推動社創發展，充分發揮集思廣益的作用。

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如有任何查詢，歡迎聯絡：

香港大學公民社會與治理研究中心

Ms. Bonnie Lau, Ms.Cheryle Wong (Email:sisc@hku.hk)

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