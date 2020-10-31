行山達人推介4個易行路徑 探訪蘆葦芒草美景

【秋日遊精選 ②】秋高氣爽，最宜郊遊作家庭樂，或遠眺海景島嶼或賞芒草。資深行山團體「隨我行FolloMe」精選了幾條難度較淺的路徑，由港島的西高山至新界東北，黃昏芒草蘆葦的景致最為難忘。

民間行山團體隨我行FolloMe於2015年成立，3位創辦人Admond、Terry及Witman已有十多年的行山經驗，登上其官網，可一覽港九新界離島行山地點的詳盡資料。金秋時節想輕輕鬆鬆行山？他們有幾個推介。

1.鳳坑/谷埔 客家村落配蘆葦田美景

鳳坑位於新界東北部，鄰近沙頭角海，是鹿頸與谷埔之間的一個客家村落。鳳坑村前有一塊小蘆葦田，每逢踏入秋冬季節，便會變成一片蘆葦田海，在日落斜暉下金黃映照，是打卡勝地。鹿頸至谷埔路綫十分易行，全程以平路為主，親子遊也不俗。

蘆葦田位於村內，遊人欣賞蘆葦田時要注意切勿打擾當地村民，謹記要互相尊重。如果意猶未盡，可再多走約30分鐘路程來到谷埔，附近的濕地及紅樹林是鷺鳥的天堂。另外，谷埔村包括谷埔老圍、新屋下、一肚、二肚、三肚、四肚及五肚等數個小村落組成，村前有一大片蘆葦草田，還有士多提供炒粉麵飯，可以一邊歎茶，一邊欣賞金黃一片的蘆葦海。

路程：3 公里

需時：1 小時 5 分鐘

補給點：鳳坑、雞谷樹下及鹿頸均有士多或茶座

退出路綫：可由鳳坑家樂徑往鹿頸離開

難度：2 級

交通：可於粉嶺港鐵站C出口乘坐56K小巴到鹿頸出發，沿海邊步道前往鳳坑村，單程大約1.5公里。

2. 西高山 賞金黃芒草

西高山位於港島西，高494米，為港島區第4高山峰。西高山大部分屬薄扶林郊野公園的範圍，山頂可飽覽港島南、西及北部風景，是觀賞日落的勝地。南面近山頂為懸崖峭壁，為熱門攀岩地點。

秋冬時節，行山客會一窩蜂擁上大嶼山的大東山欣賞芒草。Admond說如果大家行開山，其實香港很多山頭都可以發現芒草蹤影，就如西高山。遊人可以乘車到山頂廣場起步，沿夏力道走可以先欣賞著名的盧吉飛瀑，然後才登上西高山看日落，回程時則順道留在山頂看香港夜景。

路程：5 公里

需時：1 小時 40 分鐘

補給點：山頂公園小食亭

退出路綫：可不走柯士甸山道略過山頂公園，直接經夏力道上西高山，再原路折返。

難度：4 級

交通：乘15號巴士，由中環碼頭至山頂總站。

3. 長山 觀西貢千島湖

位處西貢大網仔的長山，海拔165米，可俯瞰斬竹灣和滘西洲一帶風景，Admond表示長山人氣不高。「長山和太墩都能看西貢內海，但長山容易太墩難，景色也跟太墩不會相差很遠。由於可看到西貢的島嶼，故有『西貢千島湖』之譽。」Admond指行長山的路，工整易行，坡幅不大，難度只有約3級。最難得是有大網仔營地，親子遊在此度宿看日出也甚理想。

「由北潭涌步行至長山，沿路都在叢林之下，走來頗算輕鬆，只可惜沒甚麼風景。但過了長山後，眼前風景頓時變得開闊。如果有充足時間，可參觀在終點附近的斬竹灣抗日英烈紀念碑，然後欣賞西貢海的日落風景。」Admond說。

路程：6 公里

需時：1 小時 50 分鐘

補給點：北潭涌小食亭、大網仔營地附近有飲品售賣機。

退出路綫：山徑上有支路通往坪墩村出大網仔路離開（不經長山），惟路程相若。或可略過大網仔營地不走，在大網仔路西貢戶外訓練營車站乘車離開。

難度：3 級

交通：以北潭涌為起點乘94號巴士，由西貢往黃石碼頭路綫，於北潭涌管理站下車。

4. 標尖角 觀景台相擁浪茄灣水色

標尖角是位於西貢萬宜水庫東壩北面的岬角，與花山之間的堤壩（東壩），在萬宜水庫建造之時築建。萬宜水庫以東、西兩壩，將西貢半島和糧船灣洲，以及官門海峽出口連接起來，成為本地儲水量最高的水庫。近年，漁農自然護理署於標尖角興建了觀景台，並設有遠足徑及清晰的資訊牌，方便遊人前往，這裏也是少數能從上而下欣賞六角形火山岩柱的好位置。

「這條新設的行山徑，就地取材，並沒有把山徑石屎化，而且保留了大自然原有的面貌。另外，登山路段亦減少了使用梯級登山的方法，採用了『Z』字形的登山徑，對登山者是一個很好的體驗。景觀方面，標尖角的四周景色優美，獨孤山、浪茄灣、西灣山及罾棚角咀一覽無遺，亦是觀賞日出的理想地點，可從另一個角度欣賞萬宜水庫東壩的風景。」

路程： 2.5公里

需時：1 小時 15 分鐘

補給點：沒有

退出路綫：沒有

難度：3 級

交通：可乘搭九巴路綫 94及96R（96R只在星期日及公眾假期行駛），或專綫小巴路綫 7及9號，於「上窰站」下車，沿麥理浩徑第一段至東壩。

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 蘆葦的花穗為黃褐色，秋天時是觀賞黃金期。（隨我行 FolloMe）

▲ 前往標尖角的山徑，右邊為萬宜水庫東壩。（隨我行 FolloMe）

▲ 谷埔附近濕地及紅樹林是鷺鳥的天堂，「出場率」頗高。（隨我行 FolloMe）

▲ 西高山上有芒草叢，秋天時也是一景，配以維港景更添美態。（隨我行 FolloMe）

▲ 深秋時鳳坑的蘆葦田一片金黃，是打卡熱點。（隨我行 FolloMe）

▲ 西高山夕陽西下，遊人剪影也是一絕。（隨我行 FolloMe）

▲ 登上長山後可看到西貢的島嶼，故有「西貢千島湖」之譽。（隨我行 FolloMe）

▲ 黃昏下的「西貢千島湖」別有一番美態。（隨我行 FolloMe）

▲ 隨我行 FolloMe 於 2015 年成立，3 位創辦人 Admond（左）、Witman（中）及 Terry（右）幾乎每周末都會行山，郊遊經驗豐富。（隨我行 FolloMe）

▲ 隨我行 FolloMe 多番強調郊遊要「自己垃圾自己帶走」。（隨我行 FolloMe）