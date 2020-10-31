捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 副刊版 2020/10/31 分享： 隨着政府放寬本地遊每團人數上限為30人，各旅行社已摩拳擦掌，為重振旅業一試水溫。走精品路綫的捷成假期（Jebsen Holidays），早前已向香港旅遊業議會登記，推出多個包括「綠色生活本地遊鼓勵計劃 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作 2020/10/29 明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作 京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山 2020/10/27 京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山 浪漫光之散步11月19日開催 東京MIDTOWN聖誕燈飾今年續辦 2020/10/24 浪漫光之散步11月19日開催 東京MIDTOWN聖誕燈飾今年續辦 全新台鐵鳴日號環島觀光列車 型格設計明年1月啟程 2020/10/23 全新台鐵鳴日號環島觀光列車 型格設計明年1月啟程 泰旅局有獎問答遊戲 看短片贏$1,000按摩及泰國餐廳禮劵 2020/10/22 泰旅局有獎問答遊戲 看短片贏$1,000按摩及泰國餐廳禮劵 香港 元朗 大埔 港珠澳大橋 海鮮 博物館 門票 導遊 香港仔 綠色生活 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入