捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起

隨着政府放寬本地遊每團人數上限為30人，各旅行社已摩拳擦掌，為重振旅業一試水溫。走精品路綫的捷成假期（Jebsen Holidays），早前已向香港旅遊業議會登記，推出多個包括「綠色生活本地遊鼓勵計劃

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