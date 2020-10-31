全職媽媽女承父業開鞋店 新舊思維擦出火花

在大角咀福全街，周遭是車行、五金舖、油漆店，難以想像在一幢工廈5樓藏身一間極fancy紅粉緋緋的鞋店Viennii。

家族經營鞋業，譚慧華（Vera）雖自小在鞋子堆打滾，但鞋店開業之前，她是一名「荒廢事業」十多年的兩子之母，毅然出山，是為了她尊敬的爸爸。

譚慧華的爺爺早年在騎樓底經營鞋檔，胼手胝足開了「昌記皮鞋」；到她父親接手，由昌記做到遍地開花的Milan鞋店。家人造鞋、賣鞋的畫面深烙腦海，潛移默化使她對鞋子十分熟悉。

其後Vera在澳洲讀設計，一心想做產品設計，99年畢業回港時，大環境經濟下滑，人浮於事，她幸獲Joyce時裝店櫥窗設計一紙聘書。

Joyce櫥窗設計之出色，每每令人期待，這裏也是木人巷，事事要親力親為。有次Vera媽媽經過店子，見她在髹油漆，回家後哭着對她說：「那麼辛苦，不如辭職啦！」「我聽罷失笑，覺得幾好玩啊，年輕就是勇於嘗試。我的根基就是那時紮下，見盡漂亮、具品味、有風格的東西，獲益良多。」

做了約3年，她跳入Celine，其後也加入全男裝的Hugo Boss、上海Stella Luna鞋店，生兒育女前最後一份工作是任職Valentino。到兒子1歲左右，Vera正式離開職場，專心相夫教子，兩年後再添一名兒子。

再戰江湖 成第三代繼承者

安心安份當全職主婦的Vera，白駒過隙過了十多年，兩年前有感父親年紀大，接手家族鞋業的念頭在腦際盤旋。「爸爸打理的鞋舖，因循幾十年做慣的模式，鞋款太樸實外，舖租也是一個沉重開支，我在想：能否另闢蹊徑開展新局面？」

恰恰Vera的大兒子升中，她認為是時候幫上一把。與爸爸商討後，為減少租金開支，又可開展另一營運模式，用回大角咀的自置工廠單位，開闢一隅作銷售兼營網上店。

「我當時只識湊仔，以前的工作已忘記，惟有去上堂、做research、請教開店朋友的經驗談。」她把理念致力實踐：舊展示架重新噴上金色、設計logo、氛圍主調是fancy的粉紅調子配白色、在天花裝腳綫，將整個環境modernize。

其父觀念是：我給地方你賣鞋，不就100元3對就成了，何必費周章？「我指公司鞋款不是我的心水，要另訂，他們都覺得莫名奇妙。」

上鞋廠親自執漏

以前Vera在名店任職，鞋子價位動輒數千元，她創業把水準同樣定在高水平，初期拿着鞋廠造的鞋子，簡直是「百彈齋主」上身。「好像鞋邊位手工粗糙，我和爸爸是有爭拗，他說：誰會看到鞋邊位的問題？我解釋：顧客在舖位試鞋，從上而下只看到鞋面，網購的顧客一打開鞋盒就見到鞋邊位，造工不夠精細或有花痕都一目了然。」

Vera與造鞋廠親自接觸，她也聽到不少說話：「鞋子向來是這樣造的」、「你爸爸也沒有這麼麻煩」。「我也會嬲怒，甚至上廠房親自執鞋上的紕漏，親身向造鞋廠解釋，如做得滿意稱心，我會是回頭客。」

從舒適圈跳出來，沒想過煩事一大堆，曾失去自信覺得沒可能做得到。「申請商業登記證、搞網站、拍攝實物圖都是一手一腳包辦，有時做到頭頂出煙想哭，幸得家人朋友之助，逐步建立。」

父親放手經營

營商方面，她順理成章向父親取經。「我想創新，他仍沿用傳統一套，幫不到我時他也會忟憎。去到一個階段，我說服自己心態要調節、多做research。待店舖開業，他開心我能一手策劃得似模似樣。」其父明白Vera的經營方向，便放手讓女兒展翅。

一直以來，顧客的迴響和意見不斷，有一個34碼小腳女士，無高跟鞋不歡，嫌她的店少款式，Vera遂向她推介一些平底鞋竟十分合意，結果共買了十多對不同款式的鞋子。「賣鞋好講服務，顧客有其要求，可以慢慢傾。這工廈舖有一好處，不趕忙的可坐下呷杯咖啡，邊聊邊試鞋也無任歡迎。」

門市重創 網店有升幅

這一年社會事件加上新冠肺炎疫情，重重挑戰襲來，門市大受影響，慶幸是疫情反令網上生意上升40%。「由爸爸開舖便知，租金佔開支60%，你想想要賣幾多對鞋才維到本？因店子是家族物業，無租金壓力，我才敢開店。」但畢竟是工廈樓上舖，距離港鐵站又有一段距離，除在質素與價錢取勝，Vera坦言口碑亦重要。有客人查詢、網上落錯單、無信用卡等，都要一一馬上解決，手機不離手是常事。

她說當了10幾年「師奶」，突然接手家業確感辛苦，自己穿上產品日影夜影再執相放上網，連兩個兒子也甚少理會。「得着是與兒子們關係反而好了，能分享彼此的話題。以前只懂推他們勤力做好功課，不要犯錯。但開店後我遇上不懂的難題、找錯錢、貼錯標籤……我才頓悟：大人都會make mistake，孩子亦然，這方面我改變很多。」

作者：周美好

責任編輯：鄺素媚

▲ 店內所有貨品都由Vera精挑細選，鞋子售價由$99（減價貨品）至$1,500不等，以此質素實在相宜。（陳靜儀攝）

▲ 鞋與袋在女士們眼中不可分割，Vera接觸舊有造袋的公司，寄售幾個牌子，亦帶動到生意。這款手袋由意大利訂製，讓客人自行揀顏色配搭。（陳靜儀攝）

▲ 鞋盒設計也有考量過，用絲帶製成手挽，連盛載的膠袋紙袋也可省掉，環保！（陳靜儀攝）

▲ Vera爺爺早年經營「昌記皮鞋」的舊照片。（陳靜儀攝）

▲ 繼承鞋業後，反而與兩個兒子感情更要好，家人間要互相體諒與關懷。（被訪者提供）