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前幼師運動員設計課堂由興趣入手 花式跳繩講求協調4歲可學習

副刊版 2020/10/31

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講究創意及全身協調能力的花式跳繩，不但可以鍛練大人小朋友的心肺功能，小朋友練習到指定動作，還可以增加自信。前幼師兼花式跳繩教練李婉婷（阿婉），因自小學習跳繩，感到這運動老幼咸宜，決定放棄幼稚園教職，任教4歲至7歲體驗班，推廣學習花式跳繩的好處。她謂這運動可以自創花式，有無限變化，幼兒更可以自己創作動作。

阿婉是香港專業花式跳繩學校體驗班教練，自小在沙頭角成長，因習慣通山走，練就一身彈跳好功夫。她笑謂小一時，跳繩已可一口氣跳上100下，貼近小五、六生的能力。後來加入花式跳繩校隊，並代表學校比賽，中一至中四成為跳繩學校精英運動員。回想中學時因太愛這運動，每周由沙頭角出九龍集訓兩次、日練數小時，加上不會錫身，故經常周身傷，令父母一度要求她暫停。到中四時終因顧及公開試，才跟此運動說再見。

後來在大學攻讀幼兒教育，主修幼兒表達藝術，學習如何引導幼兒運用肢體或戲劇表達自己。實習時，她體會到幼稚園學生普遍體能時段並不多，學校環境及空間亦使體能課堂內容有所限制。

「運動不夠，令孩子肢體能力弱，例如會影響寫字、背書包時背部不夠力，更會影響專注。運動全面影響成長和學習，需要重視。我後來決定由全職幼教老師，轉行當跳繩教練，用我的運動員資歷和經驗，加上對幼兒的理解，來構思小朋友課程，幫助一些小朋友訓練其肢體發展能力。」

有訓練架構

她謂因自己有幼教背景，較擅長由孩子興趣上着手，推動小朋友更投入課堂，並按照其程度和能力，跟家長溝通。「若見到小朋友基礎能力稍弱，我們會提供一些親子練習建議，指導家長在日常生活中多輔助孩子，以加強肌力。有時會請家長跟子女等電梯時，玩單腳站立，進而改善到跳繩時的動作等。」她笑言最希望幼兒可以透過學習花式跳繩，提升基本動作技能的穩定性，加強他們的大肌肉能力，日後能改善寫字時姿勢。「他們腰會坐直，因背部力量強了！」

阿婉強調花式跳繩雖然未是奧運項目，卻是有訓練架構的運動，精英學員可以參加比賽，透過有目標的練習，提升肢體能力，表達不同花式的技巧。再者，它也是非常安全的運動，初學者須先掌握如何安全着地，不可靠死力去跳，或跳到太高，進入正式學習之前也會指導拉筋。

4歲幼兒 3個月內掌握跳前繩

花式跳繩講求手和腳的協調，阿婉謂4歲小朋友正發展大肌肉能力，教學重點是讓學員同時強化到肌肉群。透過遊戲，讓他們掌握手和腳如何做到協調。「我們先着重訓練小朋友的腳部平衡感、手部拋擲的能力，先強化基礎的肌力，才去學習個人動作。對4歲小朋友來說，學協調是非常困難，故需要有方法，潛移默化去內化動作。」

其課堂一開始是拉筋，之後是各種具挑戰性的手腳協調任務，如小學員會聽教練講出左右方向，用手腳配合踏腳和律動，向目標提臂擲球等。聽指令時，小朋友已要用到記性、分清方向，以及習慣聽節奏。

阿婉謂一般大人向前跳，看似簡單，對幼兒卻一點不簡單。平時很少跑跳的小孩，平均要3個月才能掌握到連續前跳，但有運動開的孩子，有機會一兩堂便可掌握；之後可進入花式，包括掌握交叉繩、側擺側擺開跳等。

「跳繩是立竿見影的運動，當孩子跳到，有直接滿足感，跳不到便自然頹喪失望，我們作為教練要善加鼓勵。有趣的是，聽過很多家長不相信4、5歲子女，一兩月內可以跳到大人也未必懂的花式，例如交叉繩、開合腳，但這真是有可能。」

忌心急 學習做繩的主人

交叉繩是雙手平放在肚臍下、繩柄指向兩旁和貼實身體，劃一個交叉，跳時交叉不離開身體。而側擺側擺開跳是一個三部曲動作：把繩柄指向兩旁、向左右兩邊劃8字、再把繩打開前跳一下，之後重複3組動作。阿婉謂不少初學側擺跳小朋友會太心急，未及打開已跳，便會亂了節奏，或絆倒自己。

「所以小朋友會在學習過程中，會明白到如何控制好自己的身體。例如有些小朋友會覺得要快、出盡力去跳才是勁，其實他們需要學習做繩的主人，懂得控制條繩，包括要等繩落地才可入繩；用穩定節奏去完成動作。另外學生也會學習到跳大繩和雙人花式，愈細的小朋友，教練會介入多一點。雙人繩有時則會由一個掌握較穩定的小朋友，去帶一位初學者，期間讓雙方都學到合作。」她強調跳繩的每一步驟都很清晰，一心急便會跳不成，因此小朋友需要冷靜去跳，不可心急，對日後自我身體的控制能力便會加強。

每兩月考一次章 鼓勵進步

現時該校為鼓勵學員有目標去練習和進步，每兩個月考一章，在低中高3級各有5至7個級別，學員要在基本動作中掌握穩定地跳到不同下數。「由於疫情，故我們把考章改在網上進行，由家長拍片，檢視孩子能力達標，寄回證書以作鼓勵。」

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部分入門花式動作解構

1. 側擺側擺開跳

準備預備動作，起繩後於身體其中一方向前劃一圈，繩拋起後，把繩轉方向至另一方再劃一圈（像一個打橫的8字），然後把繩打開。

2. 交叉跳

準備預備動作，起繩後於身體前方做一個交叉動作，然後跳一下。注意交叉動作最好擺放於肚前方，繩柄需指向左右兩邊，動作不宜過大過細，剛包得着自己身體便可。

作者：胡麗珊

責任編輯：鄺素媚

初學小朋友會先參與學習跳大繩活動。（被訪者提供）

課堂設計充滿趣味，如大家抽數目牌按數字跳繩。（被訪者提供）

課堂設計充滿趣味，如大家抽數目牌按數字跳繩。（被訪者提供）

阿婉希望其課堂做到讓幼兒享受練習、開心及提升自信心。（被訪者提供）

課堂前奏有大量手腳協調小任務，如小學員會聽教練講出左右方向，用手腳配合踏腳和律動。（被訪者提供）

小學員進行拉筋以準備進入訓練。（被訪者提供）

跳前繩分單跳（single bounce）和雙跳（double bounce），初學者由慢的雙跳學起，有助掌握節奏和控繩能力。（被訪者提供）

側擺側擺開跳（被訪者提供）

交叉跳（被訪者提供）

運動 跳繩 幼兒教育

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