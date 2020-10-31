毋負亡父叮囑隨心曲追夢 聾人舞者無聲起舞

舞蹈和音樂像密不可分，但有一群人在音符流動以外，隨着地板震動、燈光變化，捉緊心中的節拍，在無聲世界中翩翩起舞。為了實踐夢想，在自己的能力範圍下盡全力，苦練成舞台上最耀眼的存在--這位習舞多年的聾人舞者，叫黃耀邦（Jason）。

成長於聾人家庭，父母、二哥和自己都是聾人，但其實Jason本來是健聽人士，因3歲發了一場高燒，雙耳聽力逐漸衰退，到6歲就完全失聰。

身為家中唯一一位健聽人士的姊姊，指Jason小時候很愛笑，個性活潑開朗，惟面對雙耳失聰初期，曾變得沉默安靜、悶悶不樂。之後在重新看到Jason臉上有笑容、明顯感受到他快樂，就在他跳舞之時。

靠地板喇叭震動感受節奏

20歲才開始學舞，Jason的起步點稍遲。教練、同學都是健聽人士，身體缺陷曾令他追不上進度，但他仍沒放棄、繼續努力學。

「好多人都講，乜聾人可以跳舞㗎咩？聽唔到音樂，點樣靠聽跳舞？」Jason說。既然聽不了聲音，那就靠地板震動、燈光效果輔助跳舞。

「音樂播大聲點、靠喇叭的震動，再加塊可顯示到歌詞的板，留意身邊周圍的環境，就可以感受節奏。聾人的節奏感可以比健聽人士好，他們用心去數，都跳到舞㗎，跳得好開心。」

家人由反對變無限支持

聽到Jason要以跳舞作為事業，媽媽和姊姊起初都相當反對，因為覺得沒可能。但隨着Jason一步步努力學習，2014年更取得獎學金到美國進修，又在大大小小的舞台上表演，家人也逐漸被他打動。「看他跳舞的時候，我覺得好震撼，像見到他的另一面。」

一直伴在弟弟身邊，看着他的成長路不如他人一帆風順，當中遇過好多挫折、難關，姊姊說：「我好佩服他，他正正表現出如何由不可能變成可能。」

成立舞團讓聾人發揮潛能

Jason指，每個聾人心中都有自己的強項，或許他們沒把強項展示出來。他深明聾人的處境，也渴望加強推廣共融、平等的概念，故將手語融入於舞蹈當中，並於2010年成立跳舞組合「Fun Forest」，隊內有聾人，也有健聽人士。溝通、表達自我的媒介並不局限於聲音，手語、舞蹈動作也是渠道之一，別輕視或忽視。

堅持追夢、感染他人的這份動力和熱誠，好大部分源於患癌的爸爸。「他臨走前跟我說，就算你聽不到，都要堅持、繼續走下去，希望你將來可以成功；我知媽媽不想我辛苦，覺得跳舞難賺錢，但其實我真的好喜歡跳舞，跳舞是我的夢想，在當中我可連繫自己，展示到我的獨特。」

就如電影《狂舞派》主題曲的歌詞所言，Jason印證了為了理想起舞的勇氣，也不斷、不斷地把他的才華展現予大眾。「像滿天熱舞中的花，向我們盛放。」

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《愛在有晴天》第2集《聾人舞者》

播映日期及時間：10月31日（六）8:30pm

頻道：港台電視31

圖片：港台電視31提供、節目劇照

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺

▲ 聾人舞者Jason為了捉緊夢想，在自己的能力範圍下盡力，苦練成舞台上最耀眼的存在。

▲ Fun Forest成員包包（右二）指跳舞令她變得正面，也可在當中傳遞想說的信息：「希望讓大家知道聾人都可以做得好好，千萬別歧視我們，要給我們掌聲。」

▲ 雖然聽不到聲音，但Jason可靠地板震動、燈光效果輔助跳舞。

▲ Jason一家5口中，有4位都是聾人。

▲ 跳舞就是Jason的夢想，在當中他可連繫自己，展示到自己的獨特。

▲ 他深明聾人的處境，也渴望加強推廣共融、平等的概念，將手語融入舞蹈當中。