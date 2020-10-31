習思想與反擊美國 「十四五」兩大主軸

中共十九屆五中全會，審議了未來5年經濟社會發展的「十四五」規劃。要了解「十四五」規劃，須了解其背後核心思維，那就是落實習近平思想，和應對的打壓。

中共的五中全會，其主題都是審議未來5年的規劃，剛舉行的十九屆五中亦不例外，主題是2021至2025年的第十四個五年規劃，簡稱「十四五」規劃。今次大會特別在於雙主題，除了「十四五」，還有2035年遠景目標的建議。2035年遠景目標與「十四五」相輔相成，其重要性較諸「十四五」有過之而無不及。

為甚麼在「十四五」的5年規劃外，又多了一個15年遠景目標？原因是要落實習思想，即「習近平中國特色社會主義思想」。中共每一代領導人都要建立自己的執政大計，作為歷史地位的重要里程碑，習近平提出的就是習思想。

為中共落實「兩個一百年」目標

習思想要為中共落實「兩個一百年」目標。「兩個一百年」目標就是在中共建黨一百周年（2021年），建成全面小康社會，以及在中共建國一百周年（2049年），建成「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。中共在2020年已基本建成全面小康社會，全國GDP達14.4萬億（美元，下同）、人均GDP達1萬美元，未來30年的目標，就是完成建設社會主義現代化強國。

習思想將2021至2050的30年劃分為兩個15年，首階段在2035年基本實現社會主義現代化，然後再用15年建成社會主義現代化強國。「十四五」規劃既是未來5年的規劃，亦是習思想第一階段首15年的重要開端，不能走錯或走歪，因此制定「十四五」，就要同時高舉2035年這個更長遠的規劃。

五中公報 強國一詞出現11次

習思想一個重要概念，就是「強國」。在6,000字的五中全會公報中，強國一詞出現了11次，這包括「十四五」規劃中要建設科技強國、製造強國、品質強國、網路強國和交通強國，在2035長遠目標中，則要建設文化強國、教育強國、人才強國、體育強國等，以逐步落實習思想在2050年將中國建成社會主義現代化強國。

為甚麼有「強國」概念？對於中國發展，習近平就提出站起來、富起來和強起來的三階段論：毛澤東成功建國，令中國人民站起來，鄧小平推行改革開放，令人民富起來，習近平要建設中國新時代，重點就是要讓人民強起來。若未來30年能成功將中國變成社會主義現代化強國，那習近平在中共歷史上，將是繼毛、鄧以後的第三人。

「十四五」規劃另一大重點，是應對世界百年未有的大變局。這個大變局，就是「國際力量對比深刻調整」，說白一點，即是中國正全速崛起，挑戰美國，美國為保全球一哥地位，必然全力封殺、遏制中國，這點不會因美國總統是特朗普還是拜登，而有本質上的轉變。美國從不容許別國挑戰美國在全球的領導地位，美國總統小布殊就曾霸氣地說，絕不容許任何國家超越美國；繼任的奧巴馬亦向國民保證，美國不會成為全球「阿二」，意思與小布殊並無分別。到了特朗普向中國發動貿易戰、科技戰以至新冷戰，都是為了全力遏制中國，就算下任總統是拜登而非特朗普，拜登的對華政策亦是重新團結西方盟友，領導西方遏制中國。

加快建設科技強國 抗衡美國

因此，中國對美國總統選舉不會有任何幻想，「十四五」規劃背後的重要核心思維，就是要應對未來美國可能更強力地遏制中國。中國的應對策略，就是打鐵還須自身硬，發揮自己優勢，其一就是要把握百年大變局的另一主宰力量「新一輪科技革命和產業變革」。科技已成為全球經濟競賽的最重要領域，誰掌握高新科技，誰掌握世界的未來，所以美國要向中國發動科技戰，不單要重挫5G龍頭華為，還要將中國電子、人工智能、人臉識別、基因研究、航天等行業的領先企業列入實體清單，實行制裁，就是要全面打壓中國科技業發展。

「十四五」列出的具體工作，首項就是加快建設科技強國，以抗衡美國，「實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系」，其次就是要加快發展現代產業體系，涉及的行業包括5G、人工智能、大數據、物聯網、晶片業等。中國認為成敗關鍵，在於能否落實創新作為建設一切現代化的核心。

此外，為應對美國重錘出擊，要將中國這個「世界工廠」趕出全球生產鏈，中國一方面透過「一帶一路」強化與全球的經貿連繫，另一方面則是減少對外貿的依賴，發揮中國改革開放40年所積聚的內需能量，成為經濟的重要引擎。這正是習近平近月不斷強調的「以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，國內大循環就是擴大內需。

讓窮人中產共同富裕 推動內需

這種擴大內需不是如過去般，透過寬鬆貨幣政策強行催生的生產和消費，這種方式只會造成產能過剩、資產泡沫和債務危機等後遺症。現在要推動內需，不是讓富人更富，而是讓窮人、中產共同富裕，提升他們的收入和消費能力。其中一大重點就是農村農民，關鍵是理順城鄉之間、工業與農業之間的不平衡。具體工作就是優先發展農業農村，全面推進鄉村振興、實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，鼓勵超過1,500萬人返鄉入鄉創新創業，發展農村合作社、農業科技、農村金融、休閒旅遊，擴大農產品生產、銷售、加工等。

為應付美國打壓，「十四五」規劃除了科技興國和國內大循環兩大戰略外，還有一項突出的，是強調國家安全。美國不斷挑動南海的地緣緊張，加強對台售武以圖遏制中國，美國向中國發動的，不只是冷戰圍堵，還有向熱戰邊緣推進，構成中國國家安全的新風險。能戰才能止戰，為了保障國家安全，「十四五」規劃內提出，要確保2027年實現建軍百年奮鬥目標，加快機械化、信息化、智慧化融合發展，全面加強練兵備戰，提高捍衞國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

把握習思想和應對美國打壓，自能看透「十四五」的內涵。

▲ 中共十九屆五中全會，審議了未來5年經濟社會發展的「十四五」規劃。（新華社資料圖片）