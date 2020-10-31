現代專利扼殺創新 各國應修正體系

筆者曾經在一家大型製造商任職，公司其中一項主要業務，便是為某智能電話品牌設計和生產零件。智能手機設計精密，在硬件和軟件方面，需要滙聚全球眾多頂尖科技公司的研發成果，才能在消費者手上表現出流暢、炫目的功能。以常用的拍攝功能為例，可能要先由美國的工程團隊制定總體設計和應用程式，然後由以色列的公司提供光學鏡片組，最後由中國的公司提供電路和裝配方案。

行內估計，一部智能手機涉及的專利多達25萬項，因此一家公司想要以完全自主的創新技術製造一部智能手機，幾乎不可能。在產業鏈的上下游，每家公司都要依靠買入、授權、交換多項專利來完成工作。即使公司研發新技術，也往往沿着前人的發明加以改進或延伸，正如沒有觸控屏就不會有iPhone一樣。筆者當時也參與了數項專利案件，經常周旋在專利律師和工程師之間，頗有感想。

半導體新企業 需2億美元購許可證

專利本來的目的是傳播知識--透過讓發明人在一段時間內享有專利技術的排他權，鼓勵他們將知識公開分享。現代專利體系卻演變成一種寄生生態：「防禦型專利持有者」（發明不是為了推出產品，而是搶先對手註冊專利）和「專利流氓」（Patent Troll，通過囤積專利和訴訟索取賠償金）居於其間。

除非他們能分得一杯羹，否則百般阻撓創新。以半導體行業為例，新進入的企業要先花費2億美元向現有企業購買許可證。許多老牌的手機廠商透過建立「保護稅」制度，迫使新入行者使用指定的專利組合，並支付權利金，從而減緩新入行者在技術和財務方面的成長。專利本應促進創新爆發，但現在卻反過來，鎖定現有專利持有人的優勢。

現時在已發展國家，大量專利根本從來未有被持有人實際利用或授權。針對「防禦型專利持有者」，各地專利局應規定持有人，在一定時期內使用專利，或將發明推出市場，否則專利權便算失效。對於科技行業，現時的專利有效期也過於長久，原因是在今時今日的科創經濟下，從創意到生產製成品或寫出應用程式，時間都比傳統產業（例如製藥）要短得多。當局應靈活縮減快速發展行業的專利有效期，否則容易讓部分企業長期壟斷一些基礎技術，影響整體社會利益。谷歌從1998年起獲得一項專利，在排序搜索結果時，某個網站的顯示先後次序是以有多少個網站連接到這個網站來決定。這項專利雖然簡單卻非常重要，令谷歌之後的許多搜索引擎都難以競爭。

「專利流氓」囤積居奇 濫用訴訟

現今各地專利局也經常太過輕易地批准了各種「小專利」，讓「專利流氓」囤積居奇，加劇了濫用專利訴訟的問題。專利局應該鼓勵人們從事那些重大、突破性的科技創新，而不是為了一些細枝末節申請專利。創意需顯然易見，以及對人類生活有實質的改善，延長電動車續航距離的電池應該給予專利，但蘋果把平板電腦設計成圓角矩形就不值得成為專利。

最後，創新企業也可以成立聯盟，打擊「專利流氓」。以近年成立的非牟利組織「LOT網路」為例，有超過750位成員，包括美國許多知名科技企業如亞馬遜、佳能、甲骨文等，即將在香港上市的螞蟻金服更是第一批加入「LOT網絡」的中國公司之一。成員可以自由地交叉許可（Cross-licensing）及出售其專利。然而，若有任何成員向「專利流氓」出售專利，所有LOT成員都會自動獲得該專利的免費許可。

專利制度的缺陷阻礙創新，所造成的損失不可估量。由於現今科技企業所運用的專利已非源自一地一國，各地政府應當共同修正專利體系，並透過跨區域的貿易協議向全球推廣，如此全球社會才能以更低的代價獎勵創新。

▲ 以半導體行業為例，新進入的企業要先花費2億美元向現有企業購買許可證。（中央社資料圖片）