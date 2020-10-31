美總統大選 加油站與充電站之戰

下周二（3日）是美國總統選舉的大日子，沒選票的香港人異常關注，不少人渴望特朗普連任成功。然而，侵侵再登總統寶座，能源政策肯定繼續往石油、汽車產業傾斜，地球生態無運行；至於宣稱會致力令美國在2050年達致溫室氣體零排放的拜登，則力推電動車等新能源方案。這場對決，也猶如加油站與充電站之爭，最終誰主宰能源方向，很快揭曉。

特倘連任 自然災害殺傷力更大

諷刺的是，投票翌日，也是美國正式退出《巴黎協定》之時。回想2016年11月4日，全球多國磋商出對應氣候變化的《巴黎協定》。按聯合國規定，任何國家都不能在協定生效起的3年內退出；要退，也要待3年期滿提出，並且再待1年才算數。特朗普是不折不扣的「氣候變化懷疑論者」，迫不及待，在3年限期後的首日、也就是去年11月4日發出退場通知，並在今年11月4日落實。

美國的溫室氣體排放量全球排名第二，僅次於中國。退出《巴黎協定》的決定，不僅打擊國際間對應氣候變化的士氣，也開了一個缺，讓沙特阿拉伯、澳洲、巴西等氣候落後國家躲在「山姆大叔」的背後，迴避積極減排的道義責任。這樣的負面連鎖效應，不容忽視。

特朗普自誇是「自羅斯福總統以來的第一名環保總統」、「偉大的環保主義者」，卻取消了奧巴馬年代的減排計劃。研究機構Rhodium Group估算，美國從現在到2035年，將會額外排放18億噸的溫室氣體，相當於香港44年的排放總量，如同為持續發高燒的地球先生添加羽絨。難怪競爭對手拜登批評，如讓特朗普多坐4年總統寶座，「這些地獄般的自然災害將變得更常見、更具破壞性，也更有殺傷力。」

拜登競選口號 要重返巴黎協定

除了退出《巴黎協定》，特朗普上任後，還全面鬆綁石油與天然氣開採及運送的環境法規，降低汽車碳排放標準。事實上，美國在2018年已超越俄羅斯和沙特阿拉伯，成為全球最大石油生產國。別以為當地的石油和汽車產業因而滿心歡喜；其實業界清楚得很，低碳和可再生能源是未來趨勢，要是把自家排放門檻往下拉，落後於國際標準，便會削弱企業在國際間的競爭力，同時破壞商譽，除笨未必有精。

相對而言，拜登拋出的競選口號，聲言「我們明年1月20日（總統就職日）就重返巴黎協定。」意謂勝出的話，美國只會短暫缺席氣候變化的國際舞台。而他許諾美國在2050年以前做到零排放，比中國還要早10年，對促進中國加快減排步伐，能起積極作用。

然而，拜登在競選期間被連番追擊，表示不會「全面禁止開採頁岩氣」，只會停止未來在聯邦土地或水域上的新開採項目。這是否代表拜登在選票壓力下，不敢對石油產業下重手？遏抑不了化石燃料的氣焰，2050年零排放的如意算盤，真能敲得響嗎？

▲ 特朗普自誇是「自羅斯福總統以來的第一名環保總統」，卻取消了奧巴馬年代的減排計劃。（中新社資料圖片）