買開放式收租 回報吸引嗎？ 置業家居 2020/10/31 分享： 疫情影響下，內地客在新盤市場近乎絕迹，不過本地買家仍撑起市場，更不乏投資者，最近開售的樓盤獲得佳績。作為投資者，出租單位後會否有可觀的租金回報？ 開放式單位樓價細，一向吸引買家購入單位收租。以屯門帝御‧ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 今日 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 今日 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 今日 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 今日 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 今日 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 最新專欄文章 更多 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 今日 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 沙田名日‧九肚山 今日開售98伙 超額逾7倍 今日 沙田名日‧九肚山 今日開售98伙 超額逾7倍 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 今日 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 今日 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 今日 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入