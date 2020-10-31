買開放式收租 回報吸引嗎？

疫情影響下，內地客在新盤市場近乎絕迹，不過本地買家仍撑起市場，更不乏投資者，最近開售的樓盤獲得佳績。作為投資者，出租單位後會否有可觀的租金回報？

開放式單位樓價細，一向吸引買家購入單位收租。以屯門帝御‧

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