屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起

【其他新盤最新部署】帝國集團及香港小輪旗下的屯門帝御‧星濤（帝御第2期），將於明日﹙11月1日﹚首輪發售248伙住宅單位，成為11月頭炮。

帝御‧星濤早前加推63伙，實用面積由208至817平方呎，價單

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