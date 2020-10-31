西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶

【其他新盤最新部署】港島新盤加入新盤大混戰，富豪酒店發展的西營盤新盤正式命名尚瓏，料12月份推售。

百利保執行董事兼首席營運官范統指出，尚瓏為集團繼尚築及尚都推出後另一全新盤，所以用「尚」字系列命名，而

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