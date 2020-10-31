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沙田名日‧九肚山 今日開售98伙 超額逾7倍

置業家居 2020/10/31

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【其他新盤最新部署】長實沙田麗坪路新盤名日‧九肚山開售，今日（31日）首輪發售98伙單位，折實價由$762.8萬。項目截收近800票，超額逾7倍。

名日‧九肚山早前加推第3張價單，單位平均加價2至3%，

...

欄名 : 封面故事

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