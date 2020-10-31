沙田名日‧九肚山 今日開售98伙 超額逾7倍 置業家居 2020/10/31 分享： 【其他新盤最新部署】長實沙田麗坪路新盤名日‧九肚山開售，今日（31日）首輪發售98伙單位，折實價由$762.8萬。項目截收近800票，超額逾7倍。 名日‧九肚山早前加推第3張價單，單位平均加價2至3%， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 今日 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 買開放式收租 回報吸引嗎？ 今日 買開放式收租 回報吸引嗎？ 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 今日 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 今日 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 今日 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 最新專欄文章 更多 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 今日 柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 今日 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 今日 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 今日 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 今日 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入