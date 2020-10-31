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柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起

置業家居 2020/10/31

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新世界及港鐵旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊II（柏傲莊第2期）本周開價，首批單位涉及337伙，定價計市值約$42.4億，折實計市值約$33.9億。戶型涵蓋開放式至3房，當中包括柏傲莊I沒有的開放式單位。開放

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欄名 : 封面故事

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