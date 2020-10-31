柏傲莊II乘勢再出擊 首批337伙 折實由$572.8萬起 置業家居 2020/10/31 分享： 新世界及港鐵旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊II（柏傲莊第2期）本周開價，首批單位涉及337伙，定價計市值約$42.4億，折實計市值約$33.9億。戶型涵蓋開放式至3房，當中包括柏傲莊I沒有的開放式單位。開放 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買開放式收租 回報吸引嗎？ 今日 買開放式收租 回報吸引嗎？ 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 今日 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 今日 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 今日 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 今日 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 最新專欄文章 更多 沙田名日‧九肚山 今日開售98伙 超額逾7倍 今日 沙田名日‧九肚山 今日開售98伙 超額逾7倍 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 今日 西營盤尚瓏 鄰近港鐵站 主打中小型戶 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 今日 東半山Central Peak 招標形式推 呎價料逾$7萬 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 今日 沙田瓏珀山 低密度豪宅 最快11月開售 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 今日 屯門帝御‧星濤 周日售248伙 折實$298.84萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入