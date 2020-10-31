Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 置業家居 2020/10/31 分享： 澳洲政府於2020年10月6日宣布重磅財政預算案刺激消費，其中多項措施更加帶動當地樓市。其中坐落於悉尼西北區的重鎮Epping的Langston Central會於本周五至日（10月30日至11月1日 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 2020/10/24 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 2020/10/17 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 2020/10/10 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 2020/10/03 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 2020/09/26 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 海外物業 澳洲 悉尼 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入