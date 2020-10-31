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Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃

置業家居 2020/10/31

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澳洲政府於2020年10月6日宣布重磅財政預算案刺激消費，其中多項措施更加帶動當地樓市。其中坐落於悉尼西北區的重鎮Epping的Langston Central會於本周五至日（10月30日至11月1日

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欄名 : 海外置業

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