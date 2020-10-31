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由「大牛龜」電視機到Smart TV

置業家居 2020/10/31

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【當年今日】模擬電視廣播的結束，意味着「大牛龜」電視機年代正式告終。回顧歷史，原來全球首部機械式電視機（Mechanical TV），早於1884年由德國科學家Paul Julius Gottlieb

...

欄名 : 家居頭條

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