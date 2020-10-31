Pricerite實惠與豐澤 協助受影響用戶換機 置業家居 2020/10/31 分享： 【最新優惠】香港即將進入全面數碼電視廣播年代，如家中須新換一部數碼電視機，以24吋為例最平只售$999；如須加裝數碼機頂盒，原來$230起已有交易。為協助受影響的模擬電視用戶轉換數碼電視機， ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 今日 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 由「大牛龜」電視機到Smart TV 今日 由「大牛龜」電視機到Smart TV 電視機推介 今日 電視機推介 最新專欄文章 更多 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 今日 模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備 電視機推介 今日 電視機推介 由「大牛龜」電視機到Smart TV 今日 由「大牛龜」電視機到Smart TV 廚具新品 化身大廚無難度 2020/10/24 廚具新品 化身大廚無難度 【推介二】Tefal智能高速煲 萬能煮餸好幫手 2020/10/24 【推介二】Tefal智能高速煲 萬能煮餸好幫手 家電 消費資訊 電視機 電視機頂盒 數碼轉型 關愛基金 實惠家居 豐澤 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入