模擬電視廣播12月終止 關愛基金 助基層置新設備

模擬電視廣播即將終止！由12月1日零時零分起，香港將以數碼電視廣播全面覆蓋。大家只要在限期前轉換數碼電視機（24吋售$999起）或加裝數碼機頂盒（售$230起），便可繼續接收12條本地免費的數碼電視頻

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