Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 置業家居 2020/10/31 分享： 身處辦公室，基本上九成時間都是坐着，因此選擇一張舒適的椅子是相當重要。辦公家具公司Steelcase日前推出全新Series 2座椅，系列採用了創新的Air LiveBack技術，為顧客帶來頂尖的人體 ... 欄名 : 健康生活 相關文章 上班族必備單品！ 工作效率倍增 今日 上班族必備單品！ 工作效率倍增 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 今日 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 最新專欄文章 更多 上班族必備單品！ 工作效率倍增 今日 上班族必備單品！ 工作效率倍增 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 今日 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康 2020/10/03 抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康 空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 2020/09/05 空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 2020/09/05 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 消費資訊 家居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入