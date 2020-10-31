  • 23°C
香港時間 : 20201031日 (六) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁

置業家居 2020/10/31

分享：

近年非常流行這種便攜式的果汁攪拌機，不少人會加入多款水果攪拌，攝取更豐富的維他命。Smartech的Smart Cup迷你USB充電攪拌機設計輕巧，果汁即打即飲，保持新鮮，尤其適合上班族和OL。

迷你攪

...

欄名 : 健康生活

相關文章

上班族必備單品！ 工作效率倍增
今日
上班族必備單品！ 工作效率倍增
Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位
今日
Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位

最新專欄文章 更多

上班族必備單品！ 工作效率倍增
今日
上班族必備單品！ 工作效率倍增
Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位
今日
Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位
抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康
2020/10/03
抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康
空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低
2020/09/05
空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低
Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間
2020/09/05
Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間
消費資訊 家居

上一篇文章

Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位

下一篇文章

朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？