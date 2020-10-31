Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁

近年非常流行這種便攜式的果汁攪拌機，不少人會加入多款水果攪拌，攝取更豐富的維他命。Smartech的Smart Cup迷你USB充電攪拌機設計輕巧，果汁即打即飲，保持新鮮，尤其適合上班族和OL。

迷你攪

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