上班族必備單品！ 工作效率倍增 置業家居 2020/10/31 分享： 打工一族平均每星期有約40小時待在辦公室，因此無論是辦公用品或家具，抑或每個午餐都不能忽視。今期為大家介紹幾款辦公室必備的單品，讓你保持健康身體，工作效率自然倍增。 ... 欄名 : 健康生活 相關文章 Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 今日 Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 今日 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 最新專欄文章 更多 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 今日 Smartech Smart Cup 迷你USB充電攪拌機 輕巧易攜 隨時隨地飲果汁 Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 今日 Steelcase辦公座椅 創新Air LiveBack技術 全面承托脊椎部位 抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康 2020/10/03 抗疫不鬆懈 消毒小家電保健康 空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 2020/09/05 空氣消毒殺菌機 200°C高溫滅菌病毒無得留低 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 2020/09/05 Airfree® Babyair40 嬰幼兒專用 締造無菌睡眠空間 消費資訊 家居 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入