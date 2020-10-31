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朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬

置業家居 2020/10/31

分享：

放售單位：1座高層B室（開放式）

實用面積：246平方呎

叫價：$488萬（實用面積平均呎價$19,837）

備註：屬開放式戶型，起居空間方正，享開揚城市景。

單位提供：美聯（28906118）

作者：楊雨

責任

...

欄名 : 屋苑精明眼

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