朗屏8號 四正3房 叫價$750萬

放售單位：5座低層A室（3房2廳）

實用面積：610平方呎

叫價：$750萬（實用面積平均呎價$12,295）

備註：客廳及大房設有露台，每間睡房均間隔實用，易擺位。

單位提供：美聯（28906118）

作者：

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