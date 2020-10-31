朗屏8號 四正3房 叫價$750萬 置業家居 2020/10/31 分享： 放售單位：5座低層A室（3房2廳） 實用面積：610平方呎 叫價：$750萬（實用面積平均呎價$12,295） 備註：客廳及大房設有露台，每間睡房均間隔實用，易擺位。 單位提供：美聯（28906118） 作者： ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場 今日 朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 今日 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 最新專欄文章 更多 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 今日 朗屏8號 景觀開揚 叫價$488萬 朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場 今日 朗屏8號 挾西鐵優勢 屋則多元 $445萬起入場 溱柏戶型多元化 開放式入場門檻$435萬起 2020/10/03 溱柏戶型多元化 開放式入場門檻$435萬起 鄰近羅湖方便中港客 新都廣場2房售$558萬 2020/09/12 鄰近羅湖方便中港客 新都廣場2房售$558萬 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 2020/08/22 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 物業出租 物業買賣 元朗 朗屏8號 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入