歐美疫情激化添愁 中國拓內需更殷切

歐美新冠肺炎確診數字急升，法國、德國等地被迫再度封城，經濟援助卻不復從前，各地示威四起，短暫的經濟復甦恐已失速，隨時掉進雙底衰退，困苦隆冬在即。受西方疫情陰霾拖累，已大致復常的中國亦難以完全獨善其身，必須加緊推動內循環，撑起經濟。

削資助兼封城 佳節消費不再

金融市場曾憧憬環球經濟會反彈，惟主要股市本周大幅走弱，反映投資者憂慮歐美復甦暗湧乍現。歐洲央行坦承，歐元區有二次衰退之虞，歐盟委員會主席馮德萊恩亦不諱言，全區深陷第二波疫情，今個聖誕恐難如昔。

從10月起，歐洲多國確診數字再度飈升，繼法德決定再全面封城1個月，西班牙亦剛通過大幅延長全國緊急狀態至明年5月。英格蘭的新增病例在9日內倍增，惟當局仍拒全國封城，惹來劍橋大學經常評論疫情的呼吸專科醫生Charlotte Summers狠批，愈遲出手只會感染愈多人，最終須引入更嚴格措施，花更多時間才能遏疫。

百年一遇的新冠肺炎爆發伊始，多國大幅資助停工商企和國民，但疫情曠日持久，官方緊急援助就算尚未停止，每每已大幅縮水。美國府院各不相讓，難於11月3日大選前通過新刺激方案，加上選情、點票變數難測，只會進一步挫損消費者信心。

11、12月有萬聖節、感恩節和聖誕節，歐美大眾本會頻繁聚餐和送禮，為餐飲、零售傳統旺季，今年多地商戶卻遭勒令關門。不僅巴塞羅那餐飲東主群起示威，高呼「我們想工作」，柏林、都柏林、巴黎、倫敦、維也納和蘇黎世等地均廣見民眾上街。

市場近期接連調低歐美增長預測，高盛最近把美國第四季年率化增長預測由6%，大降至3%；有德國投行推算，封城會令法國和德國第四季的GDP，各跌約4和1個百分點。

內地加快轉型 港配合抓機遇

歐美經濟急劇放緩，早前重回內地的出口定單、尤其「宅經濟」相關產品的勢頭隨時不再，多少妨礙製造業反彈。這意味五中全會打造強大國內市場，培育完整內需體系擴大內需的目標，更要加快推行，以便短期應對海外疫情、長期回應國際關係變調的衝擊。

科技巨頭阿里巴巴今年投放了號稱史上最多的資源去營辦「雙11」購物節，更額外增加了販售時段，並在港首設網購直播環節，預期有破紀錄的8億消費者參與，正是大小商家由出口轉型內銷的一個良機。

全球新冠肺炎單日確診人數周三首破50萬宗，美國、法國和意大利等紛紛創了單日新高，無論封城與否，疫情都只會日益拖慢歐美經濟復甦步伐。對於香港而言，各方既要深思如何竭力配合內循環的發展，抓緊眼前最大的機遇，港府亦要適時調整高危地區名單，嚴防輸入病例，市民更要時刻以歐美為鑑，千萬不能放鬆抗疫，在萬聖節忘形耍樂。

責任編輯：陳靜芬