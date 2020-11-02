香港要放寬和內地的出入境限制，可面臨的問題仍是，雖從內地回港不用隔離，但進入內地仍需隔離，這就構成一個需考慮的因素：那具體在進入內地需隔離十四天的話，生活要怎樣過？這就可要收集一下有經驗者言。

朋友剛完成隔離出關，告訴親身經歷。對於煙民而言，將是最慘痛的日子。因為隔離酒店明言，不容許煙酒。那意味着煙民要度過兩周近乎戒煙的日子。煙民朋友說，他以為可以叫外賣煙（因可以叫外賣食品），但送貨的小哥，去到酒店後，當被問出所帶的是煙的話，酒店保安會把煙沒收。

然後最需要習慣的，是酒店供應的飯餐。一般而言都是飯盒，當然沒甚麼好吃。似乎只有名媛章小蕙在隔離期間的記錄，才可算把酒店的飯餐說得頭頭是道。她在疫情期間完成了酒店隔離，並記錄了十四天早午晚三餐共四十二道風味，讓人覺得：既然高貴的章小姐也可捱過，沒甚麼人不能捱過吧！

話說，章小姐那隔離日記，也真是隔離中可繼續享受高質生活的經典案例。她帶備了各種戶外用品（要把酒店當作去戶外旅行一樣處理），洞悉了睡在酒店中的各種私家配套的重要性（如隔離床墊、洗浴清潔用品、舒服的工作椅子等），詳情在她的微信公號中發布。對於如何在隔離房間中仍保持高質生活，可真令有需要在酒店隔離的朋友，有了一個較貼身的生活指引，造福不淺。

所以，結論是，如果這段敏感日子，還必須到內地的話，得考慮的包括：個人的消毒及衞生用品，某程度上的過好日子罐頭和零食（如果不想餐餐飯盒），以及坐得舒適讓你可安心繼續幹活的小型家品。