頻密吃喝可致孩子蛀牙

莎莎媽媽歎着氣說：「上星期，莎莎吃飯時指着面頰喊痛，起初還以為她長痱滋，誰知發現她牙齒上有黑點，想不到才五歲就有蛀牙問題……」

她滿腦子疑問：「事實上，我平日甚少買糖果、朱古力這類甜食給她，亦有提醒她每天早晚刷牙的重要性。」

每當我們進食後，牙菌膜的細菌會分解食物中的糖份，並產生酸素，酸素可侵害牙齒表層組織，導致礦物質流失，形成蛀牙。口腔內的唾液可中和酸素，有預防蛀牙的作用。

我曾聽過牙醫朋友說，其實除了一般糖果、朱古力可導致蛀牙外，其他含糖食物也是導致孩子蛀牙的元兇；日常不少食物如麵包、餅乾、蛋糕、果汁、豆奶等亦含「隱藏糖份」，不容忽視。

她詫異地問：「那怎麼辦？這些食物的確是莎莎常吃的！」

我解釋：「並非要避免進食這些食物，只是嘗試減少每天進食的次數；日常除基本三餐以外，建議每天只進食一次小食，有助減少糖份接觸牙齒的時間，亦讓唾液有足夠時間進行中和作用，預防蛀牙。」

另外，如平日飲水不足、口腔乾涸，口腔內的唾液分泌亦會減少，故平日應多喝清水，以維持口腔濕潤。

我想起：「牙醫朋友亦對我說，不僅幼童，他也見過不少嬰幼兒蛀牙的個案。」

她十分驚訝：「嬰兒也患上蛀牙？」

若家長習慣讓幼兒含着奶樽睡覺，牙齒會長時間接觸奶當中的糖份，口腔內的細菌不斷製造酸素，並侵害牙齒。所以，建議嬰幼兒約九個月大開始，嘗試學習用杯代替奶樽，減少奶睡；家長亦應每天以開水沾濕紗布或棉花，替幼兒清潔口腔及牙齒，保護牙齒健康。