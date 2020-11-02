美選後遏華加劇 京科技戰以我為主

美國大選「超級星期二」本周到來，兩名候選人特朗普、拜登遏制中國目標雷同，手段料會有所不同。美國大選結果隨時左右中美科技戰的戰役戰術形勢，但中國五中全會透露的最新政策風向反映，中國迎戰科技戰的戰略並不受美國總統會否換人左右，而是以我為主，以繼續推動民族復興目標為本，在科技上自立自強。「你打你的，我打我的。」

特公開打壓 拜登料加強競爭力

美國大選無論鹿死誰手，中美關係已回不到從前，這幾乎已成為各方不論立場的一致共識；不管拜登入主白宮還是特朗普連任，美國比往時更明顯地遏制中國，謀保自身一哥地位的趨勢都不會改變。

特朗普與拜登應對中國的最大分別，相信在於特朗普主要靠公開打壓，攔阻中國前進，拜登則料會更重視自我提升，增強美國對中國的競爭能力。特朗普連任的話，美國對中國的科技封堵恐要變本加厲，不惜推翻分工合作的全球科網產業鏈格局。相反如拜登勝選，美國針對中國的現有限制雖不見得會輕易直接解封，但起碼有望不再增加；美國業界發展需要借助中國市場帶動的聲音，在華府決策時也應該會更受重視。

盡管如此，中方近日動向反映，中國應對科技戰部署已看破美國大選因素，不會因為美國戰術可能調整而有所改變。

五中提科技自強 國家戰略支撑

上周中共五中全會，首次提出把科技自立自強，作為國家發展戰略支撑。換句話說，就是要趁中國現時快將實現全面小康、開始推進在21世紀中葉晉身一流強國的下一步戰略之際，擺脫外部技術掣肘，以自身科技實力為民族復興大計保駕護航，不管美國想對抗還是合作都一樣。

五中全會公報指出，要堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，面向世界科技前沿，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，進一步完善國家創新體系，加快建設科技強國；要強化國家戰略科技力量，完善科技創新體制機制。

會上定出的無論是十四五規劃，還是2035年遠景目標之下的各項主要目標之中，關於科技創新的內容都列在第一項，科技發展布局顯然遠遠超出美國大選4年周期：

•十四五規劃首項目標提到，經濟發展要取得新成效，創新能力要顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平要明顯提高。

•2035年遠景目標第一項更明言，我國科技實力將大幅躍升，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

五中之前，已有接近國家科技部的智囊向《香港經濟日報》透露，國家要在十四五期間，於9大「根部技術」領域，打造自己技術體系，以免受制於人。

這9項關鍵基礎技術分別是5G、芯片、生物醫藥、量子科學、航空發動機、新材料、人工智能、超導材料，以及海洋生物研究。

3大根部技術 列國家專項規劃

國家工業和信息化部上周表示，積極考慮將5G、集成電路（芯片）、生物醫藥等重點領域，納入十四五國家專項規劃，加強關鍵核心技術和產品攻關，解決「卡脖子」問題，為構建現代化經濟體系、實現經濟高質量發展提供有力支撑。

所謂國家專項規劃，是指國務院有關部門以經濟社會發展特定領域為對象編制、由國務院審批或授權有關部門批准的規劃。國家專項規劃旨在突出政府職能，充分發揮市場配置資源作用，更細化地落實五年規劃中的主要目標任務。

可圈可點的是，工信部點名提及的5G、芯片、生物醫藥3項科技領域，在接近科技部智囊所講的9項根部技術之中，都有尤其重要的地位。可以說，相比其餘6項根部技術自立需求較不迫切，芯片和生物醫藥關係到生死存亡，而5G就是中國佔有先機，現時需要保住優勢、伺機反攻的陣地。

★芯片

美國利用芯片技術優勢向華為、中芯國際卡脖子，令中國充分意識到自身核心技術、基礎科研方面存在重大短板。中國電訊設備雖然已處於世界先進水平，當中芯片也能自主設計，可芯片製造技術卻遠遠落後，需要依靠外地製造，高端芯片供應隨時遭人切斷，變相無法造出先進設備、無法發揮自身優勢，直接威脅國家發展大計。

中國雖然早已制定芯片自主化目標，計劃到2025年要實現70%芯片由本地生產，整體自給率只有不足15%，且主要集中在中低端芯片領域。

芯片產業更包含多個技術環節，中國需要克服的實際是多項技術瓶頸。

從全球芯片設計軟件市場被美國3家企業壟斷，到中國自主生產最好的芯片光刻機加工精度亦只有90納米，與世界先進水平差上接近20年，十四五規劃銳意發展芯片技術，亦只是認真追趕的開始幾步，納入國家專項規劃迫切性不言而喻。

★生物醫藥

中國在醫療保健技術方面遭卡脖子問題相對不突出，但醫藥科技自立需求卻相當迫切。中國社會已進入老齡化階段，中國發展基金會年中報告指，現時全國65歲或以上人口已達1.8億，佔整體13%，並預測未來5年會突破2億，2050年更會達3.8億，佔全國約28%。如果沒法處理好人口老齡化問題，國家百年發展戰略目標恐難以實現。

生物醫藥是利用生物醫學、生物化學等科學，從生物組織中開發預防、診治疾病製品的產業，具體包括基因工程、細胞工程、蛋白質工程等技術。2015年推出中國製造2025戰略10大領域當中，就包括生物醫藥及高性能醫療器械一項，表示要發展針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品，提高醫療器械的創新能力和產業化水平。

中國人口和病例數目眾多，其實正是從事醫藥科技研究的優勢，惟中國公共衞生也一直面臨看病難、藥價貴的問題。電影《我不是藥神》更喚起了對危疾病人依賴歐美進口高價藥物的關注，而中國2017年95%抗癌藥都依賴進口。

★5G

5G是中國已經佔有先機的技術領域，也是過去一年多中美科技戰的爆發點。德國IPlytics去年統計，中國佔世界5G專利34%全球最多，南韓25%第二，美國與芬蘭各佔14%並排第三。中國5G產業現在更需要以國家專項規劃支持，繼續創新維護和擴大優勢，避免因為美國發動芯片戰而反勝為敗。

「任他風吹浪打 我自巋然不動」

從國內因素看，加強5G自立能力同樣有必要。

5G高速網絡是發展人工智能、大數據、雲計算、物聯網等，融入未來生活各個方面科技的通道，涉及層面極其廣泛，人才需求異常巨大，需要高質量投入以確保5G應用場景充足，優勢獲得充分發揮。中國信息通信研究院華東分院與華為聯合公布《5G人才發展新思想白皮書》預期，中國2030年5G人才缺口會達到800萬。

美國大選舉行，對華科技戰戰術或出現拐點之際，中國把進入創新型國家前列定作2035年遠景目標，並有意把5G、芯片及生物醫藥技術列為十四五國家專項規劃，反映當局正以底綫思維來應對新全球格局下的顯著不明朗和風險，為最壞做打算，同時力爭最好結果；保持戰略定力，辦好自己的事。「任他風吹浪打，我自巋然不動。」

▲ 中國雖然早已制定芯片自主化目標，計劃到2025年要實現70%芯片由本地生產，整體自給率只有不足15%，且主要集中在中低端芯片領域。 （中新社資料圖片）