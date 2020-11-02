美大選報道 揭部分傳媒3大墮落

無論你支持共和黨還是民主黨、特朗普還是拜登，從疫情與珍惜生命的角度，美國作為全球最多人確診COVID-19（超過900萬人）兼最多人因而死亡（超過23萬條生命）之國家，在位最高領導人至今的選情，竟然仍跟對手叮噹馬頭，足以反映問題並不在特朗普，而在這個國家本身的各種深層結構--除了政治欠問責，還有極端經濟掛帥、白人至上等等。

特倘連任成功 如判民調死刑

當然，過去數月的民調，一直穩定地顯示拜登領先。而且跟4年前不同，今次郵寄與提早投票均突破過往紀錄，加上未決定投票取向的游離選民大幅減少，故大部分輿論認為，今年的民調相當可信。

現實歸現實，倘若最終特朗普成功連任，那麼2016年和2020年的大選連續兩度失算，便如同判處「民調」作為有效預測方法的死刑--又或是換個說法：所有民調的誤差程度，原來並不止學者聲稱的那1%至3%左右，而是高出數倍之多。

不過，即使出現「民意調查不再反映民意」的荒謬情況，民調還是會做下去的。學者固然不會認輸，嘗試修正調查方法，但更重要的是傳媒會繼續支持：因為新聞總要靠民調來分析選情，沒了民調，評論員便只能赤裸裸地訴諸自己的感覺、猜想與偏見。

政治娛樂化 務求令觀眾上癮

以上論點，解釋了為甚麼近年這種美式選舉報道手法，遭受各界抨擊得最多：傳媒沉迷以「體育賽事方式」報道及分析選情，就連特朗普和拜登的總統選舉辯論，亦用上直播拳擊比賽的手法。更不幸的是，觀眾對於首場充滿混亂的辯論之印象，較第二場要深刻得多。對許多傳媒人來說，既然觀眾要的是娛樂，就提供娛樂好了，難得總統選舉辯論也如此富娛樂性！

事實上，部分傳媒會以「市場需要」，解釋為何選擇用「跑馬仔」的手法來報道選舉，認為觀眾喜歡並且習慣看這種形式的選舉新聞。關鍵是此說法本身有偷換概念之嫌：因為對傳媒來說，今日所謂的「市場」，主要是指廣告商和願意付費的訂戶，而並非一般受眾。也就是說，傳媒很多時候乃刻意提供令觀眾「上癮」的內容，從而能夠由廣告商和訂戶中，不斷賺取收入--捨棄對選民有用的資訊，只求利用政治八卦令受眾上癮，本質上，猶如販賣毒品--那是傳媒的第一種墮落。

甚麼是對受眾有用的內容？傳訊及新聞學有名的「議題設定理論」（agenda-setting theory），其理論源起，正是由研究1968年美國總統大選開始：傳媒較多報道的議題，往往會成為選舉期間，受眾較關心的議題。

刻意愚民 簡化政策聚焦性格

因此在一個理想的傳媒環境下，選舉新聞應該是以「解釋候選人政綱」為基礎，然後再根據民意調查，看看哪些政策議題較多選民關注，繼而作出跟進報道和進行選舉辯論。

可惜來到今天（尤其選舉最後階段），新聞傳媒似乎已不太理會選舉有甚麼關鍵議題。

報道民調結果時，也只專注於候選人在各個州份的「民意支持度」（popularity），遠多過各州所關心的政策議題有何異同。學者稱這個現象為trivilization：意思是簡化一切關鍵課題，從而讓選民單純聚焦於候選人的性格和風格（像只要消滅特朗普，世界便會回復正常），並訴諸情緒反應（例如對中國的恐懼），也就是傳媒刻意「愚民」--那是傳媒的第二種墮落。

監察為名抹黑為實 造假新聞

傳媒的第三種墮落，是為求娛樂，以監察為名，抹黑為實。即使拜登兒子的私生活有多淫亂也好，只要沒有關於拜登本人涉貪腐之直接證據，實際上跟總統選舉並沒有關連。奈何「性」與「罪」實在是太吸引觀眾的題材，令很多傳媒忍不住捕風捉影，把不但未經證實、甚至明知是訛傳的消息，拿來大做文章。

也許有傳媒人會說：「即使你不報道，社交網絡也會瘋傳」--然而這正是墮落之源：容許專業傳媒跟製作假新聞的網軍，變成一丘之貉。留意：某些所謂「澄清假新聞」的選舉報道，實際上也只是借網絡瘋傳之勢，以「標題黨」的手法去吸引受眾，但當中的「澄清」卻竟是道聽塗說（即「消息人士稱」）的另一些傳言！為求點擊率而不惜設下局中局，真箇是「沒有最墮落，只有更邪惡」。

共議為本 勿太強調多數主義

今次大選結果不論是特朗普連任、還是拜登挑戰成功，疫下重創的美國，似乎難免繼續社會分裂，種族間的仇恨估計亦會不斷加深。當中一個主要原因，是美國政壇及傳媒過分強調「多數主義」（majoritarianism），認為議席過了半數，便不單有權為所欲為，更完全毋須尊重落敗的一方--美國參議院上星期倉卒通過最高法院法官任命，正是最佳例子。

問題是：有作用力，便有反作用力。對手總會捲土重來，然後輪到對方完全漠視原先的政策，採取更激烈的手段，進入惡性循環，議會便會愈來愈「爛」。對香港人來說，情況其實相當熟悉：立法會今個立法年度正式開會才3次，議員已要求點人數超過55次，用了約10小時--泛民與建制勢成水火，明年選舉議席再「洗牌」之前，局勢難以轉變。

傳媒當然有責任：因為報道流會及拉布的篇幅，明顯多於政策討論。美國也好，香港也罷，要啟迪民智、提升公民質素，改善民主制度，首重聆聽，然後始能共議，達致求同存異。把各方滙聚，製作令立場不同的受眾也能聆聽的內容，不單是傳媒的社會責任，更是社交網絡衝擊下的唯一生存之道--倘受眾都只願留在自己手機內的「迥音室」（echo chambers），試問傳媒還能「傳」甚麼？

▲ 民調一直穩定地顯示拜登（右）領先，但倘若最終特朗普（左）成功連任，那麼2016年和2020年的大選連續兩度失算，便如同判處民調作為有效預測方法的死刑。（法新社資料圖片）