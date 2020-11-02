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空降荃新天地 LINE FRIENDS聖誕新意思

行政人員版 04:00 2020/11/02

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好快就到聖誕節，各大商場都密鑼緊鼓準備，黛安聽講每個商場嘅設計同主題都充滿驚喜！好似荃新天地，就會聯同LINE FRIENDS打造「BT21 MEETS Citywalk LOVE in Winter Town」主題活動，到時5米高嘅守護者宇宙機器人VAN就會帶領BT21隊員，空降荃新天地1期戶外花園廣場，一眾可愛角色TATA、VAN、CHIMMY等會喺花園廣場恭候大家，肯定會成為打卡熱點。而設喺小鎮中央嘅聖誕樹亦會掛滿一眾BT21成員嘅可愛裝飾；11月28日起仲會首度發售BT21迷你模型及最新系列精品，粉絲唔好錯過呀。

另外，奧海城亦會打造全港首個由「Olympian Kids Imagineer」兒童顧問團參與創作和設計嘅聖誕活動，以「外星星球」做主題，由視聽、嗅覺和觸感探索外星人嘅奇幻生活。依家仲召集全港小朋友參加「HELLO！Alien」外星人設計比賽，冠軍作品會製作成現場聖誕裝飾、口罩和精美禮品㖭。

迪士尼經典角色 新都會開童話祭

至於葵芳新都會廣場，今年就會以《富貴貓》、《獅子王》、《小飛象》、《小鹿斑比》4大迪士尼經典童話故事角色做主題，製作「聖誕冬日童話祭」，包括超過13米嘅大型裝置組合。公關姊妹仲話，商場特設期間限定店，唔少係獨家推出或者由日本直送，就算無得去旅行，都可以逛下同買精品止癮。

本文轉載自《晴報

一眾角色TATA、VAN、CHIMMY等會喺荃新天地恭候大家。

奧海城將會以「外星星球」主題迎接聖誕。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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