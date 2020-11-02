角落小夥伴 x 百佳 儲印花換可愛家品

角落小夥伴療癒又可愛，深受唔少人歡迎，黛安八卦到，百佳超市即將獨家推出16款「角落小夥伴™陪你去超市shopping」系列廚具同家品，由入廚用具到美食收納器皿應有盡有，完美照顧大家飲食生活上嘅需要，無論實用度同打卡度都爆晒燈。

黛安知道，今次百佳同角落小夥伴推出唔少精緻產品，好似第一回開始接受換購嘅收納食物系列及「暖笠笠之選」系列咁，前者包括2款耐熱食物儲存盒套裝，及一套4件嘅食物盒套裝，用嚟收藏食物好睇又實用；另外，仲有小夥伴造型嘅海綿百潔布等，好cute啊！而暖笠笠之選亦有幾個唔同款式嘅不鏽鋼真空壺，以及輕巧方便嘅掛繩水樽，大人細路都啱用，之後再凍都唔怕啦！

12月起仲會有第2回產品，由易潔鍋、各式餐具，以及可以用嚟整布丁、曲奇等嘅模具都有，每款都超萌又實用，係時候帶晒佢哋返屋企喇！即日起至2021年2月11日，易賞錢會員喺香港或澳門百佳超市買滿50元，即可獲1個電子印花，儲夠印花就可以換購喇，詳情可留意百佳超市fb。

本文轉載自《晴報》

▲ 百佳超市將獨家推出16款角落小夥伴廚具同家品，包括圖中的海綿百潔布（1套5個）。