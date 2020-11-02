歐美疫情暴增有因 港汲教訓莫再輕心

北半球入冬後，西方新冠肺炎疫情急轉直下，美國新確診數字破全球紀錄，英國和葡萄牙重新加入封城行列，奧地利也要宵禁。本港第三波疫浪早前趨緩，政府放寬部分限制，市民紛紛結伴度假、聚餐，有部分人士放鬆了戒備意識，即出現小型群組爆發，在在提醒港人以歐美為鑑，疫苗面世前千萬不能放鬆防疫戒備及意識，否則一切推倒重來，通關、旅遊氣泡可以頓成泡影。

美國周五單日確診首破10萬宗，10天內5度推高美國全國紀錄，更打破了9月份由印度所創的逾9.7萬宗世界紀錄。大西洋彼岸的疫情亦教人憂慮，英國決定仿效德國、法國封城，非必要商舖和餐飲酒吧等關閉至少1個月，奧地利醫療系統瀕臨崩潰，本月將每晚宵禁10小時。

港現群組小爆發 群聚人多高危

英國華威大學分析，當地新感染群組中，多達17%案例可歸咎於政府早前津貼民眾光顧食肆酒吧的計劃。英國官方原想刺激委靡的經濟，詎料無意中引發社區感染，令疫情重新擴散。隨着北半球踏入冬季，身邊尚有隱形傳染鏈的港人，一樣要警惕。

不同實驗屢屢證明，新冠病毒在寒冷和乾燥的環境可存活更久。人們在通風欠佳的室內環境，高聲交談、唱歌，帶毒飛沫可感染6呎以外的人，意味單單保持社交距離，並不足夠。更甚者，親友私下群聚，往往全程不戴口罩，一旦有隱形病人，病毒橫飛，群組爆發的風險便極高。

本港昨錄得10宗以內的初步確診，部分感染源頭涉及梅窩度假聚會，一行7人暫有兩人中招，還連帶禍及了另一少年親戚。這個小型群組亦牽涉多項群聚活動，包括9人打邊爐、多人家庭聚餐及十多人打籃球。

整個群組正好提醒港人，即使基本符合了防疫規例，但太多群體聚會，而大家又未有警惕有需要時戴回口罩，容易出事，因無人能保證身邊人絕對安全。事實上，社區感染開始歸零的新加坡，家中訪客上限仍維持5人，最快年底才會增至8人，疫苗面世之前，港人決定歡聚前，應當加倍謹慎自律。

專家籲減外出 政府應盡力清零

呼吸系統專科醫生梁子超強調，本港疫情未穩，市民過早恢復社交活動，「一放寬就湧出去」，令人憂慮增加爆發風險，他呼籲減少外出。中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦警告，未來14日非常關鍵，倘本地個案急升，不明源頭比例飈，或需要收緊措施。

港大深圳醫院院長盧寵茂認為，港府應跟內地一樣以清零為目標，不可跟病毒共存；內地一旦有社區小規模爆發，政府、市民以至全國都合作「撲火」，正是很好示範，批評港府很多「甩漏」，更曾容許有病徵人士「周街走」，做法無稽。

港人今年艱苦抗戰了超過9個月，政府上周五終能再度放寬食肆酒吧的營業限制，跟新加坡的旅遊氣泡亦快將開通，正要邁出國際通關的第一步。為免前功轉眼報廢，市民必須時刻以歐美為鑑，且借鏡內地和新加坡，攜手同心抗疫，斷絕不明源頭感染，爭取疫情盡快清零，才能跟內地和澳門再次正常往來，救活本地疲弱的經濟和就業市場。

責任編輯：劉婉雯