【財來自有Fund】中小企拓展內地及海外市場　可申請高達480萬資助

今年經濟雖受疫情拖累，電子商貿依然活躍，可見拓展環球貿易「有得諗」，是中小企「開源」方法之一。如果擔心拓展境外市場項目不夠資金，政府工業貿易署旗下兩大支援中小企業發展境外市場的資助計劃──「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（下稱「BUD專項基金」）及「中小企業市場推廣基金」（下稱「市場推廣基金」）可以幫到你手！兩個基金經多次注資及優化後，每間企業可獲的資助總額可高達480萬。中小企可藉此為拓展市場、尋找新商機作好準備。

總資助額倍增 覆蓋共20個市場

「BUD專項基金」是政府旗下其中一個較受歡迎的資助計劃，為申請企業提供項目開支50%的資助。「BUD專項基金」的資助範疇包括Branding（發展品牌）、Upgrading（升級轉型）、Promoting Domestic Sales（拓展營銷），常見的可資助項目見下圖。



為進一步加強對企業的支援，「BUD專項基金」在2020年年初推出多項優化措施，詳情見下圖。

在優化後，企業可以在以下的經濟體，盡用400萬元的資助推行項目：

中國內地、東盟（汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）、澳洲、智利、歐洲自由貿易聯盟四國（冰島、列支敦士登、挪威和瑞士）、格魯吉亞、澳門和新西蘭。

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申請次數無限制 增虛擬展覽資助

「市場推廣基金」自2001年起為中小企提供資助，鼓勵中小企參與出口推廣活動，藉此協助其擴展香港境外市場。其優點是申請方法簡單、申請次數無限制、以及適用於拓展任何境外市場，因此一直受中小企歡迎。常見的可資助活動見下圖。

「市場推廣基金」亦在2020年年初推出多項優化措施，詳情見下圖。

「BUD專項基金」及「市場推廣基金」均支持企業拓展商機，中小企在申請時又應如何選擇呢？其實兩者各具特點（參考下圖），中小企應視乎自己的需要再作決定。

如果企業有興趣申請「BUD專項基金」及「市場推廣基金」，可向為中小企免費提供「一對一」諮詢服務，以配對合適的資助計劃的「中小企資援組」（SME ReachOut）查詢。

預約「中小企資援組」（SME ReachOut）免費諮詢服務：

網址：https://www.hkpc.org/zh-HK/support-resource/sme-one/sme-reachout

電話： 2788 6262

WhatsApp: 5283 4131

電郵：sme_reachout@hkpc.org

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