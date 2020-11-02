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【財來自有Fund】中小企拓展內地及海外市場 可申請高達480萬資助
因應營商環境轉變，政府為中小企提供的資助及融資擔保計劃愈來愈多，連帶協助企業申請資助的顧問亦「成行成市」。有意申請資助的中小企，必須慎選顧問服務。如果中小企想獲得最可靠的資訊，可以留意現時政府和不同半官方機構提供的中小企支援服務。以下將會介紹現時4個中小企服務中心的服務，以及幫助企業申請資助的「中小企資援組」。
中小企業支援與諮詢中心（SUCCESS）
政府工業貿易署的SUCCESS提供以下的服務：
HKTDC SME Centre
貿易發展局的中小企服務中心（HKTDC SME Centre），是一個一站式營商培育基地，專為中小企提供出口行銷的全方位服務： 「T-box升級轉型計劃」，助中小企於品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案及市場開拓四大範疇升級轉型
SME One
香港生產力促進局的「中小企一站通」（SME One）是集資訊與諮詢服務於一身的一站式平台，並提供以下的服務：
TecONE
香港科學園的TecONE透過4大服務支柱（科技資助、科技服務、科技融資、科技推廣），協助夥伴企業使用園內各項資源和服務，推動業務發展：
去年10月起，4個中小企服務中心推出了「四合一」綜合服務，讓企業可在任何一個中心獲得一般營商資訊、資助計劃資訊與諮詢服務，無須走遍各個服務中心。
除了以上4個中小企服務中心外，其實政府亦另外成立一支名為「中小企資援組」（SME ReachOut）的支援小隊。他們除了會走訪不同大小商會及工商業大廈，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃外，也會解答申請上的問題，為中小企免費提供「一對一」諮詢服務，以配對合適的資助計劃。
有興趣預約「中小企資援組」免費諮詢服務的企業，可參考透過以下途徑與「中小企資援組」聯絡：
網址：按此
電話：(852) 2788 6262
WhatsApp: (852) 5283 4131
電郵：sme_reachout@hkpc.org
申請指引完善 自行「做功課」非難事
現時各項資助計劃網站均提供完整的申請指引，以及成功個案分享供參考，中小企可先上網查閱資料，初步了解申請要點，當遇到不明白的地方或有問題，才向「中小企資援組」及4個中小企服務中心查詢，排解疑難後再作決定。
做生意本來就應循序漸進，不能過分急進。其實有部分資助計劃（如「市場推廣基金」），申請要求清晰易明，申請流程亦相對簡單，中小企可先從這些「入門」級資助計劃開始，成功申請並累積經驗後，再申請其他要求較高，例如需要撰寫項目計劃書的資助計劃也不遲，這方面之後會再與大家分享。
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