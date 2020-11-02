  • 28°C
香港時間 : 20201102日 (一) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤 收息股 存款利息 抽新股 國泰裁員
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【取Fund攻略】一文睇晒「申Fund」好幫手　

4大服務中心1個資援組隨時候命

特約資訊 14:12 2020/11/02

分享：

因應營商環境轉變，政府為中小企提供的資助及融資擔保計劃愈來愈多，連帶協助企業申請資助的顧問亦「成行成市」。有意申請資助的中小企，必須慎選顧問服務。如果中小企想獲得最可靠的資訊，可以留意現時政府和不同半官方機構提供的中小企支援服務。以下將會介紹現時4個中小企服務中心的服務，以及幫助企業申請資助的「中小企資援組」。

中小企業支援與諮詢中心（SUCCESS）

政府工業貿易署的SUCCESS提供以下的服務： 

HKTDC SME Centre

貿易發展局的中小企服務中心（HKTDC SME Centre），是一個一站式營商培育基地，專為中小企提供出口行銷的全方位服務： 「T-box升級轉型計劃」，助中小企於品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案及市場開拓四大範疇升級轉型

  • 提供內地和海外市場的商貿資訊
  • 舉辦商業配對和交流活動

SME One

香港生產力促進局的「中小企一站通」（SME One）是集資訊與諮詢服務於一身的一站式平台，並提供以下的服務：

  • 舉辦有關數碼轉型、技術解決方案、營商管理及融資的研討會及培訓工作坊
  • 為在不同發展階段的中小企提供到位及全面解決痛點的配對方案

TecONE

香港科學園的TecONE透過4大服務支柱（科技資助、科技服務、科技融資、科技推廣），協助夥伴企業使用園內各項資源和服務，推動業務發展：

  • 提供科技相關資助計劃的資訊和諮詢服務
  • 推出一個免費的開放式創新平台（環球創業飛躍學院），把企業創新與深度技術解決方案結合。內容包括軟著陸、技術解決方案配對日、共同開發加速器

【Fund享更多】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題

去年10月起，4個中小企服務中心推出了「四合一」綜合服務，讓企業可在任何一個中心獲得一般營商資訊、資助計劃資訊與諮詢服務，無須走遍各個服務中心。

除了以上4個中小企服務中心外，其實政府亦另外成立一支名為「中小企資援組」（SME ReachOut）的支援小隊。他們除了會走訪不同大小商會及工商業大廈，透過與中小企直接見面，協助他們尋找合適的資助計劃外，也會解答申請上的問題，為中小企免費提供「一對一」諮詢服務，以配對合適的資助計劃。

有興趣預約「中小企資援組」免費諮詢服務的企業，可參考透過以下途徑與「中小企資援組」聯絡：
網址：按此 
電話：(852) 2788 6262
WhatsApp: (852) 5283 4131
電郵：sme_reachout@hkpc.org

申請指引完善　自行「做功課」非難事

現時各項資助計劃網站均提供完整的申請指引，以及成功個案分享供參考，中小企可先上網查閱資料，初步了解申請要點，當遇到不明白的地方或有問題，才向「中小企資援組」及4個中小企服務中心查詢，排解疑難後再作決定。

做生意本來就應循序漸進，不能過分急進。其實有部分資助計劃（如「市場推廣基金」），申請要求清晰易明，申請流程亦相對簡單，中小企可先從這些「入門」級資助計劃開始，成功申請並累積經驗後，再申請其他要求較高，例如需要撰寫項目計劃書的資助計劃也不遲，這方面之後會再與大家分享。

【Fund享更多】中小企拓展內地及自貿協定市場　可申請高達480萬資助

想知道更多中小企資助相關資訊及申請實務技巧，請瀏覽「取財有道」專頁

(資料由客戶提供)

下一篇文章

【財來自有Fund】中小企拓展內地及海外市場　可申請高達480萬資助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？