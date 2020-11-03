對於都市人來說，早餐是攝取纖維的最佳時間，可是，早餐穀物是最易中伏的糖衣陷阱，減磅新丁嘉敏就是其中一位受害者。

「真不知道哪裏出現問題，早前疫情嚴峻期間，三餐已留在家進食，但體重卻有增無減。」嘉敏苦惱地說。

「你早餐改吃甚麼？」我問。

「之前，會在茶餐廳吃早餐A，有火腿通粉、煎蛋及多士。疫情期間，決定吃得健康一點，買來麥片穀物早餐。」她說。

我隱隱約約看到她拿着Donki購物袋中的麥片，問：「你改吃日本水果麥片作早餐嗎？」

「對啊！有很多口味的，試完一款，可以再轉另一款。自從轉吃麥片早餐後，排便順暢得多，感覺良好。」她笑着說。

「沒錯，這類穀物早餐，通常纖維豐富，每碗的纖維量可達四克之多，可是，如果沒留意營養標籤，有機會墮入糖衣陷阱，其中一款較受歡迎的水果麥片為例，一碗分量計算，糖份已有四茶匙多，所以，必須小心選擇。」我解釋。

她吃驚地喊道：「我的天啊！四茶匙？我平日飲奶茶也只下半茶匙糖啊！」

「如果你喜歡穀物早餐，又不希望攝取過多糖份，你可以考慮購買無添加糖的Muesli，傳統的Muesli，成分中有麥皮、乾果、果仁和種子，都是營養豐富的食物，我介紹市面上幾款無添加糖給你。」我建議並提醒她：「但要留意，由於Muesli含有乾果，如果早餐吃過了，當天便要減少些水果的分量。」

（如欲了解營養師推介哪幾款無添加糖的Muesli，可【按此】瀏覽網頁）