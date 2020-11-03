萬麗海景酒店全新 迷人莓瑰下午茶

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副刊版 2020/11/03

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萬麗海景酒店的Mirage Bar & Restaurant最近推出「迷人莓瑰下午茶」（$238/位，$488/2位，另加一），有一系列融合玫瑰和士多啤梨香甜氣息的鹹甜美點，其中包括玫瑰士多啤梨撻，綿

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