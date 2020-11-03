萬麗海景酒店全新 迷人莓瑰下午茶 副刊版 2020/11/03 分享： 萬麗海景酒店的Mirage Bar & Restaurant最近推出「迷人莓瑰下午茶」（$238/位，$488/2位，另加一），有一系列融合玫瑰和士多啤梨香甜氣息的鹹甜美點，其中包括玫瑰士多啤梨撻，綿 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 倫敦著名朱古力品牌 Charbonnel et Walker正式來港 今日 倫敦著名朱古力品牌 Charbonnel et Walker正式來港 我在香港的超現實生活 今日 我在香港的超現實生活 Haagen-Dazs 與 Sanrio Characters推出立體冰袋 2020/11/02 Haagen-Dazs 與 Sanrio Characters推出立體冰袋 Shake Shack推出全新黑松露漢堡系列 2020/10/31 Shake Shack推出全新黑松露漢堡系列 數碼港艾美酒店推出日式下午茶 2020/10/31 數碼港艾美酒店推出日式下午茶 飲食資訊 餐廳情報 酒店 意大利 下午茶 牛肉 朱古力 士多啤梨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入