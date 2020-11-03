上海新一年度的米其林（米芝蓮）實在沒有太大驚喜與新意，基本上名單都沒大變化，今年疫情關係，也沒有特別好的新餐廳開出。新晉的一星餐廳有四家，分別是遇外灘、外灘三號黃浦會、逸道及人和館。當中似乎只有人和館較可一記，因為格局比較特別，不像那太高級的會所式本幫菜，而是高高興興、時光倒流老克勒的調子。當然，租界年代懷舊的裝修，大膽的用色和帶有主題公園性質的老上海風情（有如麗花皇宮夜總會的表演小舞台），略嫌over了些少，不過，講到菜的品質及性價比而言，則也算是親民。

當然，也不要過度渲染這種話自己是百年老店的歷史（據考究，字號確有超過一百年），廚房及菜單，在過去幾十年中國社會，其實怎能有真傳承，只能靠當今的廚房如何用舊菜譜找到接近傳統的處理方式。不過就是有些較古法的本幫菜處理，確是在其他上海餐館不常見，譬如較認真的汆糟做法（特製高湯配特製糟鹵調味），這館子糟的是黑魚片，好適合冬天口味。另一味連上海自家食客都欣賞的，是生醉蟹，也是多得特別醃製這工序。好多朋友說，蟹好不好這回事，只能相信相熟店家，那若蟹肉蟹膏不似預期的話，至少若醃製OK的話，也起碼有另一種保證。

說回頭，近年上海灘頭，吃蟹也確有不少新花款。之前另一家米其林一星，創新了魚子醬配海膽做toppings，配合下面肥大蟹肉和蟹膏，如在橙黃之上鋪了黑珍珠，的確從視覺考慮而言是一大誘惑。食家則言，有時現在高端餐廳，想提升餸菜價位的話，想到的方法，就是在菜上加料，大灑黑松露、白松露和魚子醬，定價就可拉高，而客人見到是用這些配料，看來也覺得物有所值。