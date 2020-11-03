4年前創奇迹 侵侵支持者部分今匿迹

今天美國大選日子，選戰雖告終，不知選後會否更紛亂，塵埃未能落定？各種民調、分析模型，以至義烏指數、印第安納州維哥縣（Vigo County）「美版章魚哥」預測等，眾說紛紜。相信直覺還是科學？究竟特朗普贏還是拜登？

美國人不論黨派，以至全世界關心美國大選的人，或多或少會被4年前11月的震撼結果記憶所挾持，希望或者不希望今屆奇迹再現。在這裏分享一些較細緻民調，以及民調以外的綜合觀察，顯示今年與2016年，截然不同。

上屆獲勝關鍵 特表白郊區婦女

不知大家有否見過一幕，特朗普在競選集會開到口「表白」，大喊：「郊區婦女們，拜託你們喜歡我，好嗎？」4年前特朗普贏，人人說靠的是工人階級白人，但如果沒有郊區白人婦女，和65歲及以上老人，他也不可能獲勝。上屆，在和希拉莉爭取受過大學教育的白人女性時，特朗普只以7個百分點落後；今次民調顯示，他落後拜登20多個百分點甚至更多。

一些4年前投特朗普的郊區白人婦女，今年給出不再支持他的理由，包括他「霸凌」、「缺少同情心」、「施政差」等。在老年選民中，特朗普比希拉莉多出7個百分點支持；如今，他在老年人中始終落後拜登5到15個百分點。

4年前，只有三分一美國人認為，美國走在正確道路上，這對特朗普來說有利，因為他標榜為政治局外人，代表共和黨帶領走出民主黨先前8年的失敗施政。今天，只有五分一美國人認為美國走對路，但這一次他是執政者、被埋怨的那個，包括他對新冠疫情的處理手法，首當其衝地承受着公眾指摘。

4年前，特朗普擊敗的希拉莉，被很多人視為不可信，選舉大部分時間都在接受執法當局調查。今天，特朗普面對的拜登，被人挑剔最多是老，懷疑癡呆，但他在總統辯論中的流利又令人放下大石。他人緣較好，人們相信他不會讓國家分化，不一味與共和黨對立，更似一個正常人。

4年前，投票率參差，一些州投票率高，一些州很低，許多搖擺州提前投票人數滯後，反映缺乏組織。今年，提前投票總人數已超過2016年，總投票率有望破紀錄。4年前，搖擺州如密歇根州和威斯康星州等投票率低迷，很大程度上因為民主黨主要據點如底特律和密爾沃基的熱情欠奉。今屆，這些城市動員報告說，選民動員工作讓4年前看起來就像一場學校選舉。

4年前，低迷投票率讓特朗普在個別州以些微多數票勝出，全國贏得比希拉莉多的選舉人票。分析指出，如果當年投票人數略多於1.37億人，希拉莉就會贏。今次，專家們估算投票人數可能達1.6億，甚至更高，和2018年中期選舉創紀錄的投票率差不多，當時民主黨以近1千萬張的普選票優勢，贏得眾議院選舉。

「怕醜侵侵fans」絕迹 民調較準

4年前，部分州民意調查失準，原因包括識別不到特朗普支持者，當年那些人未必坦白認自己支持特朗普。今屆，只要到處落區看看聽聽，幾乎找不到4年前經常聽到傳說中的「怕醜侵侵fans」。共和黨地方黨部人員會告訴你，4年前那些緊張得不敢在自家草坪放特朗普支持牌的人，現在會插幾個牌，隱形特朗普支持者已經再找不到，所以今屆民調相對會較準。

4年前，在選區層面的民調，由於選民熱情持續低迷，希拉莉支持率和特朗普大致持平。在個別選區，說特朗普可以5到10個百分點贏下；但在今年，卻顯示他很可能以5到10個百分點輸掉。不看全國民調，看看這些地方選區層面民調，會發現特朗普今次屬於危急。

4年前，在大選最後數星期，出現一些對特朗普有利的事，例如大選前11天，聯邦調查局重啟對希拉莉電子郵件風波的調查，對一些溫和或獨立選民產生影響，益了特朗普。今年，「十月驚奇」對拜登沒甚麼影響，包括他兒子的私生活醜事，至於拜登被指涉及在中國的利益，原來更是「老作」；另一邊廂，新冠肺炎感染人數仍居高，上周五更一天破10萬人確診，創下紀錄，特朗普政府又無力和國會合作提供新一輪疫下經濟援助，這些都沒法讓特朗普突破困境，遑論對選情有利。

4年前，搖擺戰場州地圖沒有今天這麼大，特朗普在俄亥俄州、佐治亞州和德克薩斯州等民調都遙遙領先，最後亦的確獲勝，唯一希拉莉能攻一攻的紅州是亞利桑那州。今屆，特朗普在多個州都在防守，全國戰場州地圖範圍愈來愈大，以前不是搖擺州，今天變了搖擺州。

對特朗普支持者來說，今屆好消息是，他今天處境與4年前相似，在民調中落後，又需要一次「逆轉勝」，由於他們見證過特朗普上次震撼地做到，相信他還會來一次。對特朗普支持者來說，壞消息是2020年和2016年，很多細緻地方截然不同。另一個不同是，在特朗普主政下，中美關係已大不同。然而，若單從「有我無你」的敵我角度來看，特朗普還是拜登當總統對中國更有利呢？有一個講法值得思考：特朗普贏更好，而不是拜登；不是因為特朗普對中國利益的損害比拜登小，而是因為他對美國的損害比拜登大。

美國人都不蠢吧。4年前投特朗普一票，今天後悔的人有這些感言：「我試圖相信他比真實中更好，但不是」、「我以為他不會讓任何人欺負我們，現在看來他就是個惡霸」、「他代表了一切我不希望子女長大後成為的東西」……

▲ 4年前，特朗普（左）的對手希拉莉，被很多人視為不可信，選舉大部分時間都在接受調查。今天，特朗普面對的拜登（右），被人挑剔最多是老，懷疑他癡呆，但他在總統辯論中的流利，又令人放下心頭大石。（路透社資料圖片）