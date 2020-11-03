配合「十四五」新局 港應力谷科技產業

第十九屆五中全會上周在北京閉幕（10月29日），會議審議通過了國家的「第十四個五年規劃」，為國家的未來5年發展定調；而在「公報」中有關香港的表述，則因為只有「要保持香港、澳門長期繁榮穩定」短短13字，引起各種解讀，有說已沒提及「一國兩制」，甚至揣測及憂慮中央政府不再重視香港，擔心香港被邊緣化等等。

我認為上述分析過於片面。每次這類會議或國家領導人的重要講話中提及港澳，都反映中央領導人的最新思維，而要理解當中深意，香港如何配合推進，需看全局。

正如去年10月舉行的第十九屆四中全會，一句「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，25字反映香港回歸以來遲遲未就《23條》自行立法，存在國家安全的短板及法律漏洞，掀開「港區國安法」的序幕。今年5月，人大會議審議了「港區國安法」的議案。6月30日，「港區國安法」便在香港正式實施，同時成立了中央駐港國安公署、特區政府國家安全委員會等等。隨後陸續有反對派、港獨派及勇武派活躍分子涉嫌干犯「港區國安法」被捕。對中央政府來說，「港區國安法」算是成功落地，穩住了局面。

香港是在這樣的背景下，迎來五中全會那13字珍言的。我認同有內地學者分析，指「一國兩制」的基本格局沒有變，「長期繁榮穩定」是香港必須維持的狀態，更重要的是，香港如何在國家建構更高水平對外開放格局及雙循環新發展格局中，提升自己，更有作為。

棄粗放型經濟 科技創新成重點

五中全會提出「堅持創新」、「科技自立自強」、「面向世界科技前沿」、「加快建設科技強國」、「強化國家戰略科技力量」、「提升企業技術創新能力」、「激發人才創新活力」等重要方向。五中全會後，國家主席習近平於第三屆世界頂尖科學家論壇作視像致辭，也是強調「高度重視科技創新工作，堅持把創新作為引領發展的第一動力」。

說來說去，重點詞就是「科技創新」，反映國家未來的發展重點，已擺脫過往粗放型經濟發展模式及高速增長的態勢，開始調整至重質多於重量，達致提高人民各方各面生活水平的目標。

在這個格局下，香港應該怎樣作為？我認為，在既有優勢之上改革、創新、提升水平，是必須的、重要的。這樣才能做到五中全會提出的「在危機中育先機，於變局中開新局」。

引進專才 加快發展河套創科園

例如行政長官剛於10月30日與廣東省省長簽署落實《粵港合作框架協議2020》便是好的開始。粵港兩地將共同推進8大範疇共57項措施，包括「共建國際科技創新中心」、「打造國際化營商環境」等等。香港大可好好運用既有的國際化優勢及科研環境，引進更多國際化科技專才及學者，打造高端科技產業，以及加快發展落馬洲河套區「港深創新及科技園」，都會有利粵港合作，有利香港高新科技的長遠發展。

總括而言，我認為國家今後的惠港政策，不會再像2003年那樣送來大量「自由行」旅客，反而會着重如何讓香港融合國家科技創新的發展大局。至於行政長官的藍圖內容及實質措施，相信待她上京歸來，便有分曉。

▲ 國家未來的發展重點，已擺脫過往粗放型經濟發展模式及高速增長的態勢，重視科技創新。（新華社資料圖片）