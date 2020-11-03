Mate 40京東開售 8秒成交額逾億

年度購物節雙11揭幕，不少用戶趁機以優惠價買手機，綜合媒體報道，華為Mate 40系列在電商平台京東，僅8秒成交額即逾1億人民幣（約1.16億港元）。而雙11開場10分鐘，蘋果iPhone及小米手機成

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