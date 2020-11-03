Mate 40京東開售 8秒成交額逾億 行政人員版 2020/11/03 分享： 年度購物節雙11揭幕，不少用戶趁機以優惠價買手機，綜合媒體報道，華為Mate 40系列在電商平台京東，僅8秒成交額即逾1億人民幣（約1.16億港元）。而雙11開場10分鐘，蘋果iPhone及小米手機成 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 維修iPhone 12相機 須蘋果雲端服務授權 今日 維修iPhone 12相機 須蘋果雲端服務授權 FBI等部門警告 美醫院系統受攻擊 2020/11/02 FBI等部門警告 美醫院系統受攻擊 iPhone 12 Pro蘋果增芯片定單 2020/11/02 iPhone 12 Pro蘋果增芯片定單 PlayStation手機App 全面更新迎PS5 2020/10/30 PlayStation手機App 全面更新迎PS5 Google搜尋添彩蛋 自製萬聖節動物園 2020/10/30 Google搜尋添彩蛋 自製萬聖節動物園 5G 華為 智能手機 小米 iPhone Oppo Vivo Mate HONOR 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入