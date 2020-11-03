借鑑金融海嘯經驗 中國經濟將再領先

正如在2008年金融海嘯後引領世界經濟復甦般，如今中國同樣也在扮演類似的角色。目前一邊是發達國家疫情反反覆覆，一邊是中國逐漸破「疫」復甦。不幸的是，許多人難以接受這個事實，尤其是對中國的妖魔化已達驚人水平的美國。

當然，這兩個危機是截然不同的。金融海嘯的發源地是華爾街，而首先報告疫情的則是武漢的海鮮批發市場。但在這兩次危機中，中國應對危機的策略遠比美國有效。在金融海嘯爆發後的5年裏，中國以購買力評價計算的年均實際國內生產總值平均增長率為8.6%。盡管這比前5年11.6%的平均增速來得低，卻是2010年至2014年期間，美國經濟平均年增長率（2.1%）的4倍。

破「疫」復甦 中國力度超美

中國的抗疫對策似乎預示着，未來幾年也將出現類似的結果。2020年第三季度的國內生產總值報告表明，中國經濟將迅速恢復到疫情前的水平。目前實際中國國內生產總值同比增長為4.9%，但這個數字並未完全反映中國自我持續的復甦程度。美國統計學家和政策制定者較喜歡以季度為基礎衡量經濟增長，並將這些比較結果轉換成年度增長，為分析任何經濟體潛在勢頭的實時變化提供了更加清晰的指標。這樣算來，繼解封後第二季度飈升55%，中國第三季度的實際國內生產總值按季年率增長了11%。

與美國相比，這個差異是顯著的。這兩個經濟體各自在封鎖措施期間都經歷了類似的收縮，美國的經濟萎縮比中國晚來一個季度。中國在第一季度的年度按季增長率暴跌33.8%，與美國第二季度31.2%的收縮幾乎相同。根據目前接收的月度高頻數據，亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow預測模型估計，美國第三季度的實際按季國內生產總值增長約為35%。這與封城期間創紀錄的下跌相比，是個顯著且值得欣慰的轉變。然而，這與中國封城後的反彈相比，仍低約20個百分點，也比美國經濟在2019年底的峰值低約3%。

然而，解封後的反彈並不能說明甚麼。就像一條橡筋在被拉長後突然反彈一樣，用統計學的術語來說，這是在剛剛經歷了前所未有的驟停後，重啟經濟的算術結果。真正的考驗是在反彈之後的發展，而這正是中國的策略中最大的優勢所在。

中國在抗疫舉措上借鑑了2008年的做法，當時中國將其金融市場與次貸危機風暴隔離開來。當時的目標從一開始就非常明確：解決衝擊本身的源頭，而不是衝擊造成的附帶破壞。2008年至2009年推出總值4萬億元人民幣（5,964億美元）的財政刺激措施之所以奏效，也是因為中國採取了強而有力的措施，使市場免受金融海嘯惡性蔓延的影響。

嚴厲措施抗疫 再推幣策財策

如今，中國也採取了類似的做法。首先，通過嚴厲的公共衞生措施，旨在遏制和減緩病毒傳播，使公民免受惡性傳染病的感染。在達成上述目的後，才明智地利用貨幣和財政政策，為解封後的反彈助力。

這與美國採取的方法截然不同。在美國，解封後更傾向於將貨幣和財政政策用作釋放經濟潛力的前綫工具，而不是依賴有紀律、旨在遏制病毒的公共衞生措施。

這凸顯了中國優先抗疫的策略，與特朗普政府的「美國優先」戰略之間的鮮明對比。和美國不一樣的是，中國的政壇和公眾都不反對將戴口罩、保持社交距離和大規模測試作為疫情期間的必要規範。與此同時，美國正處於第三波疫情當中，而中國則繼續對新的疫情爆發點實施迅速有效的控制。例如，今年秋天稍早時候，在影響不到20名居民、相對較小規模的疫情爆發後僅5天內，青島就有約900萬市民接受了檢測。相比之下，特朗普有悖常理地將自己感染新冠肺炎的經歷視為某種勇氣的象徵，而不是對未來的警告。

美勞動市場低迷 消費經濟受挫

在這種背景下，中國第三季度令人讚歎的國內生產總值增長，與美國經濟在封城後的不穩定狀態，形成了更加鮮明的對比。美國勞動力市場持續低迷，令以消費者為主導的經濟極易受挫。截至10月中旬的4周滾動平均數顯示，領取失業救濟金的人數仍高於80萬。同時，9月份的全國失業率為7.9%，仍是疫情大流行前水平（3.5%）的2倍多。新一輪疫情，與圍繞另一項財政紓困計劃此起彼伏的政治辯論相結合，已經中和了長期以來推動美國經濟復甦的「動物精神」。

盡管中國今年第三季度11.2%的年度按季增長建基在封鎖後快速恢復的基礎上，數個消費服務的關鍵領域，包括旅遊、休閒和娛樂，仍有一些揮之不去的疲軟迹象。人性在任何地方都是一樣的，即使在積極遏制疫情措施奏效的國家，恐懼和謹慎都是並存的。對於那些不願意專注於遏制疫情的國家，比如美國，新冠肺炎的長期陰影將充分說明雙底型衰退無時不在的危險。在美國經歷過的11次衰退中，有8次都是如此。再看看中國內需動力充足的持續復甦，對比再鮮明不過了。

（作者是前摩根士丹利亞洲區主席，著有《失衡：美中兩國的相互依賴》）

www.project-syndicate.org

▲ 中國首先通過嚴厲的公共衞生措施，使公民免受惡性傳染病的感染，達成後才利用貨幣和財政政策，為解封後的反彈助力。（新華社資料圖片）